Risultati del ballottaggio, Matteo Renzi attacca Meloni: "10-6 per il centrosinistra e tu dici avanti così?”

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Duro botta e risposta tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi a commento dei risultati del ballottaggio delle amministrative 2026. La premier rivendica la forza del centrodestra e invita ad andare “avanti così”, mentre il leader di Italia Viva replica sottolineando il vantaggio del centrosinistra nei capoluoghi: “È finita 10-6 e tu dici avanti così?”.

Risultati ballottaggio, il post di Meloni

A innescare la polemica post ballottaggio è stato un messaggio pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha commentato i risultati delle urne rivendicando la tenuta della coalizione di centrodestra.

“Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza”, ha scritto la premier.

L’attacco di Renzi

Il post ha provocato la replica immediata del leader di Italia Viva. Renzi ha contestato la lettura politica fornita dalla premier, sostenendo che il dato complessivo delle amministrative racconti una realtà diversa.

“Nei comuni capoluogo è finita 10-6 per il centrosinistra. Sulla politica internazionale non ci hanno invitato a Londra. Sulla politica economica peggiorano debito, stipendi, bollette e produttività. E tu ci dici ‘avanti così?’ Chi si contenta gode, capisco. Ma così è troppo eh!”.

Per Renzi il risultato delle amministrative rappresenta un segnale politico che ridimensiona la narrazione di una vittoria del centrodestra, mentre per Meloni il voto confermerebbe il radicamento territoriale della coalizione che sostiene il governo.

I risultati dei ballottaggi 2026

I dati complessivi delle elezioni amministrative 2026 spiegano l’affondo di Matteo Renzi contro Giorgia Meloni. Secondo le elaborazioni diffuse da YouTrend al termine dello scrutinio, nei 18 comuni capoluogo chiamati al voto il centrosinistra ha conquistato 10 sindaci, mentre il centrodestra si è fermato a 6. Due amministrazioni sono invece andate a candidati civici o espressione di altre forze politiche.

Nei sei capoluoghi arrivati al ballottaggio si è registrato un sostanziale equilibrio: il centrodestra ha vinto ad Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra si è imposto ad Agrigento, Chieti e Trani. È proprio il dato complessivo dei capoluoghi conquistati che Renzi ha utilizzato per contestare la lettura positiva fornita dalla presidente del Consiglio dopo il voto.

I rapporti difficili fra i due leader

I rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi sono caratterizzati da una contrapposizione politica costante. Negli ultimi anni i due leader si sono scontrati su politica estera, riforme istituzionali, giustizia, fisco e gestione dell’economia.

Uno degli episodi più discussi è stato quello relativo alla cosiddetta “norma anti-Renzi“, espressione utilizzata dal leader di Italia Viva per contestare le misure che avrebbero limitato alcune attività di consulenza internazionale svolte da parlamentari italiani.

Negli anni non sono mancati attacchi reciproci anche sul piano personale e politico. Renzi ha più volte criticato la politica economica dell’esecutivo Meloni, contestando crescita, salari e produttività. La premier, dal canto suo, ha spesso accusato l’ex segretario del Partito Democratico di rappresentare una stagione politica ormai superata e distante dagli elettori.