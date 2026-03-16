Risultati delle elezioni in Francia, alle municipali crisi del centro mentre crescono le ali estreme

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I risultati delle elezioni municipali in Francia offrono un antipasto in vista delle presidenziali del 2027. Il partito del presidente Macron esce ridimensionato dal voto, mentre a gioire è il partito di estrema sinistra France Insoumise. In attesa dei ballottaggi, risultato abbastanza buono anche per Rassemblement National di Marine Le Pen, mentre i socialisti si consolano con i risultati di Parigi e Lione. In difficoltà, invece, macronisti e gollisti.

Risultati elezioni francesi, il nodo delle alleanze

In attesa del secondo turno, in programma domenica, è già partito il gioco delle alleanze, che in questo caso dovrà tenere conto anche di quanto potrebbe succedere nelle elezioni presidenziali del 2027.

I dubbi dei centristi, ovviamente, riguardano eventuali accordi da chiudere con RN di Le Pen e Bardella e Reconquête (a destra) e con la France insoumise (a sinistra).

ANSA

Elezioni in Francia, ottimo risultato per La France Insoumise

La sorpresa arrivata dai risultati delle elezioni municipali francesi 2026 riguarda La France Insoumise, il partito di estrema sinistra guidato da Mélenchon. Quest’ultimo, insieme ad altri big del partito, ha partecipato attivamente alla campagna elettorale e nonostante le polemiche seguite all’omicidio del militante neofascista Quantin Deranque a Lione, il partito è stato premiato alle urne.

Ben 17 candidati su 19 hanno superato il primo turno, con Bally Bagayoko eletto sindaco di Saint-Denis al primo turno. FI è inoltre in lizza per la vittoria a Roubaix e Tolosa. Risultato in linea con le aspettative, finora, per il Rassemblement national di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Louis Aliot è stato confermato sindaco di Perpignan e anche a Hénin-Beaumont e Fréjus i candidati di RN hanno vinto al primo turno.

Buono il risultato di Marsiglia, dove Allisio è poco distante dal sindaco socialista uscente e, in caso di alleanza con il partito gollista, potrebbe arrivare una vittoria che fino a pochi anni fa sembra impossibile. RN è favorito anche a Nizza, mentre il risultato di Tolosa è stato deludente.

A Parigi avanti il socialista Grégoire

A Parigi è largamente in testa con il 38% dei voti il candidato socialista Emmanuel Grégoire, sostenuto dalla sinistra (ad eccezione di La France Insoumise) e dalla sindaca uscente Anne Hidalgo.

Nel ballottaggio dovrà vedersela con ben 4 candidati, tra cui l’ex ministra della Cultura Rachida Dati, che ha ottenuto il 25%, mentre gli altri tre candidati – tra cui il candidato del partito di Macron, Pierre-Yves Bournazel – hanno di poco superato il 10%. Il gioco delle alleanze diventa decisivo per conquistare la capitale e pesa anche nelle manovre in vista dell’obiettivo più importante: l’Eliseo nel 2027.

La scelta più attesa riguardava però il candidato in testa, il socialista Emmanuel Grégoire, che avrebbe fatto una telefonata per ottenere il sostegno della France Insoumise. Tuttavia, il candidato a sindaco di Parigi ha escluso questa ipotesi: nessun accordo con l’estrema sinistra, andrà avanti da solo.