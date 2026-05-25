Risultati elezioni Comunali 2026, chi sono i nuovi sindaci da Venezia e Reggio Calabria a Messina e Salerno
I risultati delle elezioni Comunali 2026 dei 18 capoluoghi di provincia, da Venezia a Reggio Calabria: chi ha vinto e chi deve andare al ballottaggio
Risultati ballottaggi elezioni Comunali 2026
Venezia
Sindaco uscente: Luigi Brugnaro (centrodestra)
|Andrea MARTELLA
|Centrosinistra+M5s
|34,64%
|Simone VENTURINI
|Centrodestra
|57,07%
|Giovanni “Andrea” MARTINI
|Abc Ambiente Bene Comune
|1,51%
|Claudio VENIER
|Città Vive
|0,99%
|Luigi CORÒ
|Futuro per Venezia Mestre
|0,82%
|Michele BOLDRIN
|Venezia Ora!
|3,12%
|Pierangelo DEL ZOTTO
|Prima il Veneto
|0,41%
|Roberto AGIRMO
|Szumski Resistere Veneto
|1,45%
|33/256
Agrigento
Sindaco uscente: Francesco Miccichè (centrodestra)
|Michele SODANO
|Centrosinistra+M5s
|Gerlando ALONGE
|Centrodestra
|Luigi GENTILE
|Prima il Veneto
|Giuseppe DI ROSA
|Liberiamo Agrigento
|0/57
Andria
Sindaco uscente: Giovanna Bruno (centrosinistra)
|Sabino NAPOLITANO
|Centrodestra
|22,72%
|Giovanna BRUNO
|Centrosinistra+M5S
|77,28%
|7/110
Arezzo
Sindaco uscente: Alessandro Ghinelli (ind. centrodestra)
|Vincenzo CECCARELLI
|Centrosinistra+M5s
|33,61%
|Marcello COMANDUCCI
|Centrodestra
|44,46%
|Michele MENCHETTI
|Lista Civica
|0,97%
|Serena MARINELLI
|Alternativa Comune
|2,10%
|Marco DONATI
|Scelgo Arezzo
|18,35%
|Egiziano ANDREANI
|Democrazia Sovrana Popolare
|0,50%
|18/97
Avellino
Sindaco uscente: Laura Nargi (ind. centrodestra)
|Laura NARGI
|Fratelli di Avellino
|7,14%
|Nello PIZZA
|Centrosinistra+M5s
|85,71%
|Gianluca FESTA
|W la Libertà
|7,14%
|1/72
Chieti
Sindaco uscente: Diego Ferrara (centrosinistra)
|Cristiano SICARI
|Centrodestra
|32,26%
|Giovanni LEGNINI
|Centrosinistra+M5S
|41,94%
|Mario COLANTONIO
|Prima il Veneto
|12,9%
|Olinto AMOROSO
|Rinascita per Chieti
|0%
|Alessandro CARBONE
|Liberali per Chieti
|12,9%
|Giancarlo CASCINI
|Chieti in Comune
|0%
|1/54
Crotone
Sindaco uscente: Vincenzo Voce (ind. centrodestra)
|Giuseppe TROCINO
|Centrosinistra+M5s
|40%
|Vincenzo VOCE
|Centrodestra
|60%
|Vito BARRESI
|Lista Vito Barresi Sindaco
|0%
|Fabrizio MEO
|Diritti e Salute
|0%
|1/74
Enna
Sindaco uscente: Maurizio Antonello Dipietro (Italia Viva)
|Ezio Massimo DE ROSE
|Centrodestra
|31,82%
|Vladimiro CRISAFULLI
|Centrosinistra+M5S
|63,64%
|Filippo FIAMMETTA
|Coordinamento Civico per Enna
|4,55%
|1/35
Fermo
Sindaco uscente: Mauro Torresi (centrodestra)
|Angelica MALVATANI
|Centrosinistra+M5s
|42,86%
|Leonardo TOSONI
|Centrodestra
|14,29%
|Alberto Maria SCARFINI
|Lista Civica
|28,57%
|Saturnino DI RUSCIO
|Servire Fermo
|14,29%
|1/37
Lecco
Sindaco uscente: Mauro Gattinoni (centosinistra)
|Mauro GATTINONI
|Centrosinistra+M5s
|43,94%
|Filippo BOSCAGLI
|Centrodestra
|46,70%
|Francesca LOSI
|Losi Sindaco
|2,01%
|Giovanni COLOMBO
|Patto col Nord
|1,94%
|Mauro FUMAGALLI
|Orizzonte Lecco
|5,41%
|8/43
Macerata
Sindaco uscente: Sandro Parcaroli (centodestra)
|Sandro PORCAROLI
|Centrodestra
|48,97%
|Gianluca TITTARELLI
|Centrosinistra+M5S
|41,15%
|Mattia ORIOLI
|Terzo Polo
|1,23%
|Giordano RIPA
|Lista Civica
|3,70%
|Marco SIGONA
|Officina delle Idee
|4,94%
|2/44
Mantova
Sindaco uscente: Mattia Palazzi (PD)
|Raffaele ZANCUOGHI
|Centrodestra
|25%
|Andrea MURARI
|Centrosinistra
|65%
|Emanuele BELLINTANI
|Dire Fare Città
|0%
|Luca DE MARCHI
|Officina delle Idee
|0%
|Mirko GRAGNATO
|M5S
|10%
|2/46
Messina
Sindaco uscente: Federico Basile (Ind. centrodestra)
|Marcello SCURRIA
|Centrodestra
|Antonia RUSSO
|Centrosinistra+M5S
|Federico BASILE
|Sud chiama Nord
|Gaetano SCIACCA
|Rinascita Messina
|Letterio VALVIERI
|Lillo Valvieri Sindaco
|0/253
Pistoia
Sindaco uscente: Alessandro Tomasi (centrodestra)
|Anna Maria Ida CELESTI
|Centrodestra
|42,12%
|Giovanni CAPECCHI
|Centrosinistra+M5S
|55,33%
|Fabrizio MANCINELLI
|Pistoia Rossa
|2,55%
|48/100
Prato
Sindaco uscente: Ilaria Bugetti (centrosinistra)
|Matteo BIFFONI
|Centrosinistra+M5s
|56,48%
|Gianluca BANCHELLI
|Centrodestra
|28,51%
|Emilio PARADISO
|Alleati per Prato
|0,59%
|Enrico ZANIERI
|Unità Popolare
|2,60%
|Claudio BELGIORNO
|Lista Civica Claudio Belgiorno Sindaco
|6,12%
|Jonathan TARGETTI
|L’alternativa c’è
|5,70%
|48/179
Reggio Calabria
Sindaco uscente: Giuseppe Falcomatà (centrosinistra)
|Francesco CANNIZZARO
|Centrodestra
|65,99%
|Domenico Donato BATTAGLIA
|Centrosinistra+M5S
|30,19%
|Eduardo LAMBERTI CASTRONUOVO
|Lista Civica
|2,70%
|Saverio PAZZANO
|La Strada
|1,13%
|6/196
Salerno
Sindaco uscente: Vincenzo De Luca (centrosinistra)
|Francesco LANOCITA
|Centrosinistra+M5s
|15,91%
|Gherardo Maria MARENGHI
|Centrodestra
|22,73%
|Elisabetta BARONE
|Semplice Salerno
|0%
|Pio Antonio DE FELICE
|Potere al Popolo
|0%
|Vincenzo DE LUCA
|Lista Civica
|47,73%
|Alessandro TURCHI
|Salerno Migliore
|0%
|Armando ZAMBRANO
|Azione
|6,82%
|Domenico VENTURA
|Dimensione Bandecchi
|6,82%
|2/151
Trani
Sindaco uscente: Amedeo Bottaro (centrosinistra)
|Marco GALIANO
|Centrosinistra+Italia Viva
|43,54%
|Angelo GUARRIELLO
|Centrodestra
|30,33%
|Giacomo MARINARO
|Giacomo Sindaco per Trani
|19,07%
|Angela MERCORIO
|Rispettiamo Trani
|4,50%
|Vito BRANÀ
|M5S
|2,55%
|1/54
Centri non capoluogo al voto
Per tutti gli altri oltre 700 comuni al voto con popolazione superiore o inferiore ai 15mila abitanti, tutti i dati sono consultabili, aggiornati in tempo reale sul sito del Ministero dell’Interno.
Qui invece lo speciale con la diretta della giornata.