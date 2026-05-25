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Risultati elezioni Comunali 2026, chi sono i nuovi sindaci da Venezia e Reggio Calabria a Messina e Salerno

I risultati delle elezioni Comunali 2026 dei 18 capoluoghi di provincia, da Venezia a Reggio Calabria: chi ha vinto e chi deve andare al ballottaggio

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Risultati ballottaggi elezioni Comunali 2026

Venezia

Sindaco uscente: Luigi Brugnaro (centrodestra)

Andrea MARTELLA Centrosinistra+M5s 34,64%
Simone VENTURINI Centrodestra 57,07%
Giovanni “Andrea” MARTINI Abc Ambiente Bene Comune 1,51%
Claudio VENIER Città Vive 0,99%
Luigi CORÒ Futuro per Venezia Mestre 0,82%
Michele BOLDRIN Venezia Ora! 3,12%
Pierangelo DEL ZOTTO Prima il Veneto 0,41%
Roberto AGIRMO Szumski Resistere Veneto 1,45%
33/256

Agrigento

Sindaco uscente: Francesco Miccichè (centrodestra)

Michele SODANO Centrosinistra+M5s
Gerlando ALONGE Centrodestra
Luigi GENTILE Prima il Veneto
Giuseppe DI ROSA Liberiamo Agrigento
0/57

Andria

Sindaco uscente: Giovanna Bruno (centrosinistra)

Sabino NAPOLITANO Centrodestra 22,72%
Giovanna BRUNO Centrosinistra+M5S 77,28%
7/110

Arezzo

Sindaco uscente: Alessandro Ghinelli (ind. centrodestra)

Vincenzo CECCARELLI Centrosinistra+M5s 33,61%
Marcello COMANDUCCI Centrodestra 44,46%
Michele MENCHETTI Lista Civica 0,97%
Serena MARINELLI Alternativa Comune 2,10%
Marco DONATI Scelgo Arezzo 18,35%
Egiziano ANDREANI Democrazia Sovrana Popolare 0,50%
18/97

Avellino

Sindaco uscente: Laura Nargi (ind. centrodestra)

Laura NARGI Fratelli di Avellino 7,14%
Nello PIZZA Centrosinistra+M5s 85,71%
Gianluca FESTA W la Libertà 7,14%
1/72

Chieti

Sindaco uscente: Diego Ferrara (centrosinistra)

Cristiano SICARI Centrodestra 32,26%
Giovanni LEGNINI Centrosinistra+M5S 41,94%
Mario COLANTONIO Prima il Veneto 12,9%
Olinto AMOROSO Rinascita per Chieti 0%
Alessandro CARBONE Liberali per Chieti 12,9%
Giancarlo CASCINI Chieti in Comune 0%
1/54

Crotone

Sindaco uscente: Vincenzo Voce (ind. centrodestra)

Giuseppe TROCINO Centrosinistra+M5s 40%
Vincenzo VOCE Centrodestra 60%
Vito BARRESI Lista Vito Barresi Sindaco 0%
Fabrizio MEO Diritti e Salute 0%
1/74

Enna

Sindaco uscente: Maurizio Antonello Dipietro (Italia Viva)

Ezio Massimo DE ROSE Centrodestra 31,82%
Vladimiro CRISAFULLI Centrosinistra+M5S 63,64%
Filippo FIAMMETTA Coordinamento Civico per Enna 4,55%
1/35

Fermo

Sindaco uscente: Mauro Torresi (centrodestra)

Angelica MALVATANI Centrosinistra+M5s 42,86%
Leonardo TOSONI Centrodestra 14,29%
Alberto Maria SCARFINI Lista Civica 28,57%
Saturnino DI RUSCIO Servire Fermo 14,29%
1/37

Lecco

Sindaco uscente: Mauro Gattinoni (centosinistra)

Mauro GATTINONI Centrosinistra+M5s 43,94%
Filippo BOSCAGLI Centrodestra 46,70%
Francesca LOSI Losi Sindaco 2,01%
Giovanni COLOMBO Patto col Nord 1,94%
Mauro FUMAGALLI Orizzonte Lecco 5,41%
8/43

Macerata

Sindaco uscente: Sandro Parcaroli (centodestra)

Sandro PORCAROLI Centrodestra 48,97%
Gianluca TITTARELLI Centrosinistra+M5S 41,15%
Mattia ORIOLI Terzo Polo 1,23%
Giordano RIPA Lista Civica 3,70%
Marco SIGONA Officina delle Idee 4,94%
2/44

Mantova

Sindaco uscente: Mattia Palazzi (PD)

Raffaele ZANCUOGHI Centrodestra 25%
Andrea MURARI Centrosinistra 65%
Emanuele BELLINTANI Dire Fare Città 0%
Luca DE MARCHI Officina delle Idee 0%
Mirko GRAGNATO M5S 10%
2/46

Messina

Sindaco uscente: Federico Basile (Ind. centrodestra)

Marcello SCURRIA Centrodestra
Antonia RUSSO Centrosinistra+M5S
Federico BASILE Sud chiama Nord
Gaetano SCIACCA Rinascita Messina
Letterio VALVIERI Lillo Valvieri Sindaco
0/253

Pistoia

Sindaco uscente: Alessandro Tomasi (centrodestra)

Anna Maria Ida CELESTI Centrodestra 42,12%
Giovanni CAPECCHI Centrosinistra+M5S 55,33%
Fabrizio MANCINELLI Pistoia Rossa 2,55%
48/100

Prato

Sindaco uscente: Ilaria Bugetti (centrosinistra)

Matteo BIFFONI Centrosinistra+M5s 56,48%
Gianluca BANCHELLI Centrodestra 28,51%
Emilio PARADISO Alleati per Prato 0,59%
Enrico ZANIERI Unità Popolare 2,60%
Claudio BELGIORNO Lista Civica Claudio Belgiorno Sindaco 6,12%
Jonathan TARGETTI L’alternativa c’è 5,70%
48/179

Reggio Calabria

Sindaco uscente: Giuseppe Falcomatà (centrosinistra)

Francesco CANNIZZARO Centrodestra 65,99%
Domenico Donato BATTAGLIA Centrosinistra+M5S 30,19%
Eduardo LAMBERTI CASTRONUOVO Lista Civica 2,70%
Saverio PAZZANO La Strada 1,13%
6/196

Salerno

Sindaco uscente: Vincenzo De Luca (centrosinistra)

Francesco LANOCITA Centrosinistra+M5s 15,91%
Gherardo Maria MARENGHI Centrodestra 22,73%
Elisabetta BARONE Semplice Salerno 0%
Pio Antonio DE FELICE Potere al Popolo 0%
Vincenzo DE LUCA Lista Civica 47,73%
Alessandro TURCHI Salerno Migliore 0%
Armando ZAMBRANO Azione 6,82%
Domenico VENTURA Dimensione Bandecchi 6,82%
2/151

Trani

Sindaco uscente: Amedeo Bottaro (centrosinistra)

Marco GALIANO Centrosinistra+Italia Viva 43,54%
Angelo GUARRIELLO Centrodestra 30,33%
Giacomo MARINARO Giacomo Sindaco per Trani 19,07%
Angela MERCORIO Rispettiamo Trani 4,50%
Vito BRANÀ M5S 2,55%
1/54

Centri non capoluogo al voto

Per tutti gli altri oltre 700 comuni al voto con popolazione superiore o inferiore ai 15mila abitanti, tutti i dati sono consultabili, aggiornati in tempo reale sul sito del Ministero dell’Interno.

Qui invece lo speciale con la diretta della giornata.

 

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