Risultati elezioni in Valle d'Aosta, voti delle liste alle Regionali 2025: chi ha vinto tra FdI, Pd, Lega e FI
Urne chiuse in Valle d’Aosta. Domenica 28 settembre gli aventi diritto al voto hanno scelto i consiglieri alle elezioni regionali, spetterà a loro indicare il presidente. L’affluenza definitiva è stata pari al 62,98% (65.014 votanti su 103.223 aventi diritto), in calo rispetto al 2020, quando il dato si assestò al 70,5% (72.705 votanti, con le elezioni però tenutesi in due giorni).
Il comune con l’affluenza più alta è stato Valgrisenche, con il 90,42% di votanti.
Quello con l’affluenza più bassa è stato Courmayeur, con il 50,57%.
Lo spoglio è iniziato alle ore 8 di lunedì 29 settembre: FdI, Forza Italia e Lega formano un’unica coalizione.
Elezioni Regionali 2025 in Valle d’Aosta: i risultati in diretta
|Lista
|%
|Seggi
|Coalizione di centrodestra
|35,38
|–
|Forza Italia – La Renaissance Valdôtaine
|12,08
|–
|Fratelli d’Italia Vda
|11,50
|–
|Lega Vda
|8,89
|–
|Union Valdôtaine
|29,57
|–
|Autonomisti di Centro
|15,17
|–
|Federalisti Progressisti – Pd
|10,15
|–
|Valle d’Aosta Aperta
|7,06
|–
|Alleanza Verdi Sinistra
|6,15
|–
|Valle d’Aosta Futura
|5,01
|–
|Schede scrutinate 8.904/65.011