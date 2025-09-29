Risultati elezioni in Valle d'Aosta, voti delle liste alle Regionali 2025: chi ha vinto tra FdI, Pd, Lega e FI

NOTIZIE
Urne chiuse in Valle d’Aosta. Domenica 28 settembre gli aventi diritto al voto hanno scelto i consiglieri alle elezioni regionali, spetterà a loro indicare il presidente. L’affluenza definitiva è stata pari al 62,98% (65.014 votanti su 103.223 aventi diritto), in calo rispetto al 2020, quando il dato si assestò al 70,5% (72.705 votanti, con le elezioni però tenutesi in due giorni).

Il comune con l’affluenza più alta è stato Valgrisenche, con il 90,42% di votanti.

Quello con l’affluenza più bassa è stato Courmayeur, con il 50,57%.

Lo spoglio è iniziato alle ore 8 di lunedì 29 settembre: FdI, Forza Italia e Lega formano un’unica coalizione.

Elezioni Regionali 2025 in Valle d’Aosta: i risultati in diretta

Lista % Seggi
Coalizione di centrodestra 35,38
Forza Italia – La Renaissance Valdôtaine 12,08
Fratelli d’Italia Vda 11,50
Lega Vda 8,89
Union Valdôtaine 29,57
Autonomisti di Centro 15,17
Federalisti Progressisti – Pd 10,15
Valle d’Aosta Aperta 7,06
Alleanza Verdi Sinistra 6,15
Valle d’Aosta Futura 5,01
Schede scrutinate 8.904/65.011

 

