Risultati elezioni Midterm Usa, cosa cambia per l'Italia e Meloni col ko di Trump dai dazi alle basi militari

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La sconfitta di Donald Trump alle elezioni Midterm 2026 cambia senza dubbio gli equilibri politici degli Stati Uniti, ma non per questo modifica automaticamente i rapporti strategici con l’Italia. La vittoria democratica della maggioranza al Congresso Usa riduce il margine d’azione del presidente americano, mentre Giorgia Meloni si trova a gestire un’alleanza personale già deteriorata da mesi. Sul tavolo restano questioni decisive per Roma: guerra in Iran, prezzi dell’energia, dazi commerciali, sostegno all’Ucraina e presenza militare statunitense nella Penisola. Il risultato del voto del 3 novembre sembra segnare la fine di una stagione politica nella quale la presidente del Consiglio aveva cercato di presentarsi come interlocutrice privilegiata della Casa Bianca. Ma l’intesa tra Italia e Stati Uniti non dipende soltanto dai rapporti tra i rispettivi leader.

Meloni e Trump, dal rapporto privilegiato al gelo

La vicinanza politica tra Meloni e Trump era emersa immediatamente dopo l’elezione del tycoon alle presidenziali del novembre 2024. La premier italiana aveva parlato della necessità di rafforzare il legame strategico tra i due Paesi. Retorica vuota – in quanto l’Italia resta un satellite strategico degli Stati Uniti senza possibilità di appello – ma utile a segnalare la piena collaborazione italiana alla prima potenza mondiale.

Il 4 gennaio 2025 Meloni aveva incontrato Trump nella residenza di Mar-a-Lago, mentre Roma lavorava alla liberazione della giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran. Poche settimane dopo era stata l‘unico primo ministro di un Paese dell’Ue a partecipare al suo insediamento a Washington. La prospettiva era quella di utilizzare la sintonia politica per rafforzare il peso del nostro Paese nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa.

ANSA

Le prime difficoltà sono emerse con l’imposizione dei dazi americani contro l’Unione Europea. Meloni ha cercato di proporsi come mediatrice, ma il negoziato commerciale era destinato a fallire dal principio. La tattica statunitense era, ed è rimasta, infatti quella di far pagare alle proprie province europee parte dell’onere militare e industriale connesso alla sicurezza del continente.

Nel gennaio 2026 sono poi risaltate divergenze anche sulle pressioni americane per la Groenlandia. La frattura si è quindi approfondita con la guerra contro l’Iran, avviata dagli Stati Uniti insieme a Israele, e con le polemiche tra Trump e Papa Leone. Dopo le critiche della premier italiana agli attacchi verbali contro il pontefice, il tycoon ha rivolto a Meloni giudizi pubblici sempre più duri.

A luglio la presidente del Consiglio ha comunque ribadito di non pentirsi del rapporto costruito con Trump, spiegando di aver agito nell’interesse nazionale e per preservare l’unità occidentale.

Perché Meloni non ha parlato prima delle Midterm

Alla vigilia delle elezioni americane, il centrodestra italiano ha preferito una linea di estrema prudenza. Non sono stati replicati gli endorsement pubblici che avevano accompagnato la campagna presidenziale di Trump nel 2024. Anche Matteo Salvini si è limitato ad augurare agli americani di votare secondo coscienza.

Giorgia Meloni ha evitato di esporsi direttamente sul risultato delle Midterm, concentrando la comunicazione del governo su altre questioni, a cominciare dalla Manovra finanziaria. Si tratta di un calcolo politico di facciata: legare esplicitamente l’immagine del governo italiano a quella di Trump avrebbe comportato rischi contingenti, in un momento di vibrante difficoltà interna.

La distanza è significativa anche in vista delle prossime elezioni politiche italiane. I rapporti con Washington restano inderogabili per il governo, mentre dall’altro lato l’identificazione personale con il presidente americano offre oggi meno vantaggi politici rispetto al passato.

Il messaggio di Trump dopo il voto Usa

Una volta certificati i risultati delle Midterm, lo stesso presidente americano non ha potuto sottrarsi dal destinare un messaggio più ragionato ai vincitori. “Congratulazioni ai Democratici, hanno fatto un buon lavoro. Ci hanno provato per 11 anni e finalmente ce l’hanno fatta, ma non lo considero un colpo contro di me. Abbiamo vissuto i due anni più straordinari nella storia della presidenza in termini di economia e di tutto ciò che abbiamo realizzato”.

La retorica di Trump è insomma tesa a ridimensionare la portata della bocciatura sul suo operato, con tanto di rivendicazione dei progetti politici della sua amministrazione. “Guardate il confine col Messico, era un colabrodo e nel giro di due mesi è stato completamente chiuso. Ho basato la mia campagna su questo, ma è una sciocchezza rispetto a ciò che abbiamo fatto, perché disponiamo di tutti questi fondi in tutto il mondo”.

Il confronto, per cavalcare il sentimento degli americani profondi, è ovviamente con la retrograda e scroccona Europa. “Se invece guardi all’Europa, sta morendo. Basta guardare cosa sta succedendo in Francia, in Italia e in tutti questi altri Paesi. Voglio dire, stanno attraversando un periodo terribile”, ha detto il presidente a Fox News.

Il commento di Antonio Tajani

Dopo il voto americano, per il governo italiano è intervenuto il vicepremier Antonio Tajani. “Noi rispettiamo sempre e comunque la volontà del popolo americano. Gli Stati Uniti sono la più importante e grande democrazia del mondo e ogni scelta che viene fatta, anche quando ci sono dei cambiamenti, deve essere rispettata. Per noi non cambia il rapporto con gli Stati Uniti”.

Il ministro degli Esteri ha poi proseguito: “Abbiamo sempre detto che l’Italia è un partner strategico degli Stati Uniti e con la stessa lealtà e la stessa correttezza con la quale abbiamo lavorato con i governi con presidenti democratici o con presidenti repubblicani. Continueremo a farlo qualunque sia il governo, qualunque sia la situazione parlamentare”.

Perché la sconfitta di Trump non cambia il rapporto Italia-Usa

La distinzione fondamentale da tenere a mente è quella tra rapporti politici e interessi strategici. L’Italia è membro Nato – cioè è un satellite degli Usa -, ospita oltre 13 mila soldati americani e importanti installazioni militari statunitensi e partecipa da decenni all’architettura di sicurezza americana nel Mediterraneo.

Si tratta naturalmente di una relazione scientemente asimmetrica. Gli Stati Uniti dispongono di capacità militari, tecnologiche e di intelligence che l’Italia non può sostituire autonomamente. Roma conserva la propria sovranità e può opporsi a singole richieste americane, ma esercita le proprie scelte all’interno di una struttura di alleanze nella quale Washington mantiene il ruolo di arbitro e decisore finale.

La presenza americana nella Penisola risponde inoltre a esigenze che precedono l’avvento di Donald Trump e sopravvivranno alla sua presidenza: proiezione militare nel Mediterraneo, collegamenti con il Medio Oriente, contenimento della Russia e protezione delle rotte strategiche. Anche il presidente degli Stati Uniti deve confrontarsi con questa continuità. Pentagono, apparati diplomatici, intelligence e comandi militari elaborano piani e raccomandazioni che influenzano le decisioni della Casa Bianca.

Non significa che possano annullare autonomamente le scelte presidenziali. Significa piuttosto che la politica estera americana nasce dall’interazione tra potere politico, istituzioni, interessi economici e obiettivi strategici di lungo periodo. La vittoria dei Demoratici aggiunge un ulteriore contrappeso istituzionale, senza modificare istantaneamente questa struttura.

Basi militari Usa in Italia, cosa cambia dopo le Midterm

Com’è arcinoto, sul territorio italiano sono presenti installazioni fondamentali per le operazioni statunitensi. Tra le principali figurano Aviano, Sigonella e le strutture militari di Vicenza. A queste si aggiungono i presidi navali di Napoli e Gaeta, collegati alle attività della Sesta Flotta americana, e la base di Ghedi, in Lombardia.

Gli accordi bilaterali continuano a disciplinare l’utilizzo delle infrastrutture, al netto di qualsiasi elezione di Midterm o presidenziale. Una loro revisione richiederebbe decisioni specifiche dei governi interessati e il consenso di tutti gli apparati statunitensi, non solo del presidente. Il precedente più importante è quello di Sigonella. Nel marzo 2026 Roma ha negato l’autorizzazione all’atterraggio di alcuni velivoli militari americani diretti verso il Medio Oriente, perché la richiesta non rispettava le procedure previste dagli accordi.

Il governo ha precisato che le normali attività logistiche potevano proseguire, mentre un utilizzo delle basi per operazioni belliche ulteriori rispetto alle autorizzazioni esistenti avrebbe richiesto un esame specifico, con il coinvolgimento del Parlamento nei casi previsti. L’Italia, in generale, rappresenta una piattaforma logistica imprescindibile per gli Usa e come tale viene privilegiata.

Petrolio e guerra in Iran, quali conseguenze per l’Italia

Tra le principali preoccupazioni del governo italiano figura anche il costo dell’energia. La guerra in Iran ha aumentato l’incertezza sulle forniture di petrolio e gas e sulla sicurezza delle rotte marittime del Golfo Persico. Lo Stretto di Hormuz, ormai lo sappiamo, rappresenta uno dei passaggi più importanti per il commercio mondiale degli idrocarburi.

Anche le tensioni nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab el-Mandeb incidono sulle rotte commerciali tra Asia ed Europa, con possibili aumenti dei costi di trasporto e assicurazione. Per l’Italia, che dipende dall’import-export come e più di altre nazioni, questi sviluppi possono tradursi in rincari dei carburanti, delle bollette e dei costi di produzione delle imprese.

La vittoria dei Dem in America non comporta automaticamente una riduzione del prezzo del petrolio. Il Congresso potrà esercitare maggiore controllo sulle iniziative militari e sui finanziamenti, ma Trump conserverà poteri importanti nella gestione della politica estera. Senza contare che il costo del greggio è pesantemente influenzato dagli imperi rivali degli Usa, ovvero Cina, Russia e Iran.

Ucraina e riarmo, gli impegni dell’Italia non scompaiono

Anche sul sostegno all’Ucraina e sulle spese militari europee non sono previsti cambiamenti automatici. La Nato ha assunto nel 2025 l’impegno di raggiungere entro il 2035 una spesa complessiva per difesa e sicurezza pari al 5% del Pil, distinguendo il 3,5% destinato alle esigenze militari fondamentali dall’ulteriore 1,5% per sicurezza, infrastrutture e resilienza.

Si tratta di un obiettivo concordato dagli alleati, non di una misura che decade con la sconfitta elettorale del presidente americano. L’Italia dovrà dunque continuare a confrontarsi con le proprie scelte di bilancio, con le esigenze dell’Alleanza e con le richieste di sostegno a Kiev.

Il nuovo Congresso democratico potrà incidere sull’approvazione dei finanziamenti statunitensi, ma non è possibile dedurre dal solo voto se Washington aumenterà o ridurrà gli aiuti all’Ucraina. Resta un dato strategico: la sicurezza europea continua a dipendere in misura significativa dalle capacità americane, mentre i governi europei stanno cercando di rafforzare le proprie industrie militari e la capacità di intervento autonomo.

Dazi Usa, cosa cambia per le imprese italiane

Sul fronte economico, la sconfitta repubblicana non cancella i dazi già introdotti né l’intesa commerciale raggiunta tra Stati Uniti e Unione Europea. L’accordo transatlantico, entrato in vigore nel luglio 2026, prevede per la maggior parte delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti un tetto tariffario del 15%, con eccezioni e discipline specifiche per alcuni prodotti.

Per le imprese italiane, in particolare nei settori manifatturiero, agroalimentare e meccanico, restano determinanti le condizioni effettive di accesso al mercato americano. Il Congresso potrà cercare di limitare alcuni strumenti commerciali utilizzati dalla Casa Bianca, esercitare controlli e intervenire attraverso nuove leggi. Anche perché per restare la superpotenza globale, gli Usa devono importare massicciamente. Il che va bene per la nostra condotta economicista.