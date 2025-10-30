Risultati elezioni Olanda in bilico tra destra di Wilders e liberali di Jetten, quando sapremo chi ha vinto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le elezioni in Olanda stanno per concludersi. Geert Wilders vuole aspettare che il 100% delle schede elettorali sia scrutinato prima di dichiararsi sconfitto, mentre il mondo già festeggia la vittoria di Rob Jetten. È lui ad avere più possibilità di formare un governo, anche se si trova quasi in parità di voti con l’avversario, perché non è isolato dagli altri partiti. È quindi molto probabile che riesca a formare un esecutivo e a diventare il più giovane Primo Ministro del Paese.

Risultati elezioni Olanda

È un testa a testa quello delle elezioni nei Paesi Bassi. A giocarsi la formazione del governo sono il partito centrista-liberale D66 di Rob Jetten e il populista di estrema destra PVV di Geert Wilders. È stato già scrutinato oltre il 97% dei voti, ma come ha dichiarato lo stesso Wilders, i giochi si faranno solo una volta conteggiato il 100% delle schede.

Su scala nazionale, al momento si gioca con uno scarto di appena 2.000 voti, ma in ogni caso sembra essere Jetten il favorito. Il motivo è che non solo ha triplicato i seggi, mentre Wilders ne ha persi almeno dieci, ma anche perché l’esponente dell’estrema destra si trova isolato dagli altri partiti.

IPA In foto Rob Jetten

Proprio per questo il moderato Jetten potrebbe essere chiamato a formare il governo e a diventare, a 38 anni, il più giovane premier olandese di sempre. Si tratta comunque di una tornata elettorale piuttosto incerta: se da un lato l’affluenza è alta, ha già raggiunto il 78,4%, in aumento rispetto alle elezioni del 2023, dall’altro stanno raddoppiando le schede bianche. Nel 2023 erano appena 19.000, mentre ora risultano già 39.500.

Jetten ha già vinto

Anche se i risultati definitivi saranno consegnati venerdì sera, Rob Jetten ha già vinto. È considerato non solo giovane e promettente, ma anche un europeista convinto, intenzionato a investire in istruzione, cultura e ambiente.

Non è invece la sinistra a trionfare: il partito guidato da Frans Timmermans è passato da 25 a 20 seggi. Sognava la vittoria, ma il leader ha dovuto riconoscere la sconfitta. Dopotutto è un uomo della vecchia politica, ma potrebbe ancora avere un ruolo nella futura coalizione.

Spetterà a Jetten orientare il nuovo governo, e le opzioni in gioco sono diverse. Potrebbe scegliere di puntare sui cristiano-democratici del CDA, sulla sinistra o sul centrodestra del VVD. Sembra però evidente che Wilders resterà fuori dai giochi. Tutto potrebbe cambiare se in percentuale fosse lui ad avere un maggiore successo, ma potrebbe comunque ritrovarsi isolato e quindi impossibilitato a formare un governo. Da qui la già annunciata vittoria del rappresentante del D66.

Chi è Rob Jetten?

Rob Jetten è riuscito a rappresentare un’alternativa a un sistema che non stava funzionando, ossia la sfortunata coalizione di Wilders. Ha portato il suo D66 al primo posto dopo quasi un secolo, grazie alle apparizioni televisive e a messaggi che hanno raggiunto anche un pubblico molto giovane. Ha mostrato la sicurezza che ad altri è mancata, come quando Wilders si è ritirato da un programma televisivo per motivi di sicurezza e Jetten si è presentato al suo posto.

Non è cosa da poco dire che, se riuscisse a formare un governo, Jetten sarebbe non solo il Primo Ministro più giovane dei Paesi Bassi, ma anche dichiaratamente gay. Una vittoria non soltanto politica, ma anche simbolica.

Oggi rappresenta un partito centrista, ma dall’anima progressista e socialmente liberale. Prima della campagna elettorale attuale, molto fortunata, nel 2023 il D66 contava solo nove seggi, e Jetten era stato deriso per la sua apparizione “robotica” in TV. In due anni, però, molto è cambiato: oggi è riuscito a conquistare un gran bel pezzo dei Paesi Bassi.