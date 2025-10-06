Risultati elezioni Regionali Calabria 2025, ha vinto il centrodestra di Roberto Occhiuto contro Tridico

NOTIZIE
Pubblicato: Aggiornato:

Urne chiuse in Calabria. Domenica 5 e 6 ottobre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente della Regione. I due candidati principali di queste elezioni erano Pasquale Tridico (centrosinistra) e Roberto Occhiuto (uscente, centrodestra), con quest’ultimo – dimissionario – in grado di riconfermarsi, secondo lo spoglio ufficiale. Già instant poll e proiezioni avevano anticipato la vittoria di Occhiuto.

Elezioni Regionali 2025 in Calabria: i risultati

Candidato Partito % Voti
Roberto OCCHIUTO Centrodestra 57,79 348.733
Pasquale TRIDICO Centrosinistra 41,22 248.703
Francesco TOSCANO Democrazia Sovrana Popolare 0,99 5.985
sezioni 1.961/2.406

I dati dell’affluenza

L’affluenza in Calabria è stata pari al 43,14%.

Il dato definitivo del 2021: 44,36%.

Qui lo speciale sulle elezioni Regionali.

