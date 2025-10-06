Risultati elezioni Regionali Calabria 2025, ha vinto il centrodestra di Roberto Occhiuto contro Tridico
I risultati definitivi delle elezioni Regionali 2025 in Calabria, quanti voti hanno preso Roberto Occhiuto (centrodestra) e Pasquale Tridico (centrosinistra)
Urne chiuse in Calabria. Domenica 5 e 6 ottobre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente della Regione. I due candidati principali di queste elezioni erano Pasquale Tridico (centrosinistra) e Roberto Occhiuto (uscente, centrodestra), con quest’ultimo – dimissionario – in grado di riconfermarsi, secondo lo spoglio ufficiale. Già instant poll e proiezioni avevano anticipato la vittoria di Occhiuto.
Elezioni Regionali 2025 in Calabria: i risultati
|Candidato
|Partito
|%
|Voti
|Roberto OCCHIUTO
|Centrodestra
|57,79
|348.733
|Pasquale TRIDICO
|Centrosinistra
|41,22
|248.703
|Francesco TOSCANO
|Democrazia Sovrana Popolare
|0,99
|5.985
|sezioni 1.961/2.406
I dati dell’affluenza
L’affluenza in Calabria è stata pari al 43,14%.
Il dato definitivo del 2021: 44,36%.
Qui lo speciale sulle elezioni Regionali.