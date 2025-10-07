Risultati elezioni Regionali Calabria, chi ha vinto tra i partiti: i dati di Forza Italia, Pd, M5S, FdI e Lega

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Le elezioni Regionali 2025 in Calabria sono state vinte da Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, col 57,26% dei voti. L’esponente di Forza Italia, primo partito della regione così come nel 2021, è stato trainato dalla lista azzurra e da quella chiamata Occhiuto Presidente, collegata alla coalizione. Nonostante la netta sconfitta di Pasquale Tridico del M5S, appoggiato dal campo largo, il Pd è riuscito a crescere rispetto alla precedente tornata elettorale, confermandosi il secondo partito della Calabria. A crescere di più sono stati FdI e AVS. Mentre l’unico partito a calare, seppur di poco, è stato il M5S di Giuseppe Conte.

Elezioni Regionali 2025 in Calabria: i risultati

Partito Elezioni Regionali 2021 Elezioni Regionali 2025 Differenza Forza Italia 131.882 voti (17,31%) – 7 seggi 136.501 (17,98%) – 7 seggi + 4.619 voti (+0,67%) Pd 100.437 voti (13,18%) – 5 seggi 103.119 voti (13,59%) – 4 seggi + 2.682 voti (+0,41%) Fratelli d’Italia 66.277 voti (8,70%) – 4 seggi 88.335 voti (11,64%) – 4 seggi + 22.058 voti (+2,94%) Lega 63.459 voti (8,33%) – 4 seggi 71.381 voti (9,40%) – 3 seggi + 7.922 voti (+1,07%) M5S 49.414 voti (6,48%) – 2 seggi 48.775 voti (6,43%) – 1 seggio – 639 voti (-0,05%) Alleanza Verdi e Sinistra 3.755 voti (0,49%; Europa Verde da sola) – nessun seggio 29.251 voti (3,85%) – nessun seggio + 25.496 voti (+3,36%)

I seggi

Forza Italia ha confermato i suoi 7 seggi, il Pd è cresciuto ma ne ha perso uno così come la Lega.

Un seggio in meno anche per il M5S, nessuno per AVS nonostante il balzo in avanti più marcato tra tutti i partiti.

Anche FdI è cresciuto parecchio, mantenendo però i suoi 4 seggi rispetto al 2021.

Due seggi anche per Noi Moderati, al 4,03%, grazie ai suoi 30.613 voti.

I dati dell’affluenza

L’affluenza in Calabria è stata pari al 43,14%.

Il dato definitivo del 2021: 44,36%.

