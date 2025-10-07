Risultati elezioni Regionali Calabria, chi ha vinto tra i partiti: i dati di Forza Italia, Pd, M5S, FdI e Lega
Chi ha vinto davvero le elezioni Regionali 2025 in Calabria, i risultati di tutti i partiti rispetto al voto del 2021: i top e i flop
Le elezioni Regionali 2025 in Calabria sono state vinte da Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, col 57,26% dei voti. L’esponente di Forza Italia, primo partito della regione così come nel 2021, è stato trainato dalla lista azzurra e da quella chiamata Occhiuto Presidente, collegata alla coalizione. Nonostante la netta sconfitta di Pasquale Tridico del M5S, appoggiato dal campo largo, il Pd è riuscito a crescere rispetto alla precedente tornata elettorale, confermandosi il secondo partito della Calabria. A crescere di più sono stati FdI e AVS. Mentre l’unico partito a calare, seppur di poco, è stato il M5S di Giuseppe Conte.
Elezioni Regionali 2025 in Calabria: i risultati
|Partito
|Elezioni Regionali 2021
|Elezioni Regionali 2025
|Differenza
|Forza Italia
|131.882 voti (17,31%) – 7 seggi
|136.501 (17,98%) – 7 seggi
|+ 4.619 voti (+0,67%)
|Pd
|100.437 voti (13,18%) – 5 seggi
|103.119 voti (13,59%) – 4 seggi
|+ 2.682 voti (+0,41%)
|Fratelli d’Italia
|66.277 voti (8,70%) – 4 seggi
|88.335 voti (11,64%) – 4 seggi
|+ 22.058 voti (+2,94%)
|Lega
|63.459 voti (8,33%) – 4 seggi
|71.381 voti (9,40%) – 3 seggi
|+ 7.922 voti (+1,07%)
|M5S
|49.414 voti (6,48%) – 2 seggi
|48.775 voti (6,43%) – 1 seggio
|– 639 voti (-0,05%)
|Alleanza Verdi e Sinistra
|3.755 voti (0,49%; Europa Verde da sola) – nessun seggio
|29.251 voti (3,85%) – nessun seggio
|+ 25.496 voti (+3,36%)
I seggi
Forza Italia ha confermato i suoi 7 seggi, il Pd è cresciuto ma ne ha perso uno così come la Lega.
Un seggio in meno anche per il M5S, nessuno per AVS nonostante il balzo in avanti più marcato tra tutti i partiti.
Anche FdI è cresciuto parecchio, mantenendo però i suoi 4 seggi rispetto al 2021.
Due seggi anche per Noi Moderati, al 4,03%, grazie ai suoi 30.613 voti.
I dati dell’affluenza
L’affluenza in Calabria è stata pari al 43,14%.
Il dato definitivo del 2021: 44,36%.
