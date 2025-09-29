Risultati elezioni Regionali Marche 2025, ha vinto il centrodestra con Francesco Acquaroli contro Matteo Ricci
I risultati definitivi delle elezioni Regionali 2025 nelle Marche, quanti voti hanno preso Francesco Acquaroli (centrodestra) e Matteo Ricci (centrosinistra)
Urne chiuse nelle Marche. Domenica 28 e lunedì 29 settembre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente della Regione. I due candidati principali di queste elezioni erano Matteo Ricci (centrosinistra) e Francesco Acquaroli (uscente, centrodestra), col secondo in grado di riconfermarsi secondo instant poll e proiezioni, in attesa del dato definitivo.
Elezioni Regionali 2025 nelle Marche: i risultati
|Candidato
|Partito
|%
|Seggi
|Francesco ACQUAROLI
|Centrodestra
|52,30
|–
|Matteo RICCI
|Centrosinistra
|44,57
|–
|Beatrice MARINELLI
|Evoluzione della rivoluzione
|0,96
|–
|Lidia MANGANI
|PCI
|0,78
|–
|Claudio BOLLETTA
|Lista civica
|0,76
|–
|Francesco GERARDI
|Forza del Popolo
|0,62
|–
|sezioni 1.114/1.572
I dati dell’affluenza
L’affluenza nelle Marche è stata pari al 50,01%.
Il dato definitivo del 2020: 59,75%.
Qui lo speciale sulle elezioni Regionali.