NOTIZIE
Temi Caldi:

Risultati elezioni Regionali Marche 2025, ha vinto il centrodestra con Francesco Acquaroli contro Matteo Ricci

I risultati definitivi delle elezioni Regionali 2025 nelle Marche, quanti voti hanno preso Francesco Acquaroli (centrodestra) e Matteo Ricci (centrosinistra)

Pubblicato: Aggiornato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Urne chiuse nelle Marche. Domenica 28 e lunedì 29 settembre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente della Regione. I due candidati principali di queste elezioni erano Matteo Ricci (centrosinistra) e Francesco Acquaroli (uscente, centrodestra), col secondo in grado di riconfermarsi secondo instant poll e proiezioni, in attesa del dato definitivo.

Elezioni Regionali 2025 nelle Marche: i risultati

Candidato Partito % Seggi
Francesco ACQUAROLI Centrodestra 52,30
Matteo RICCI Centrosinistra 44,57
Beatrice MARINELLI Evoluzione della rivoluzione 0,96
Lidia MANGANI PCI 0,78
Claudio BOLLETTA Lista civica 0,76
Francesco GERARDI Forza del Popolo 0,62
sezioni 1.114/1.572

I dati dell’affluenza

L’affluenza nelle Marche è stata pari al 50,01%.

Il dato definitivo del 2020: 59,75%.

Qui lo speciale sulle elezioni Regionali.

elezioni-regionali-marche-2025-acquaroli-ricci ANSA

Leggi anche

Focus

Video