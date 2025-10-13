Risultati elezioni Regionali Toscana 2025, ha vinto il centrosinistra di Eugenio Giani contro Tomasi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Urne chiuse in Toscana. Domenica 12 e 13 ottobre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente della Regione. I due candidati principali di queste elezioni erano Eugenio Giani (uscente, centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra), con il primo in grado di riconfermarsi secondo lo spoglio ufficiale. Già instant poll e proiezioni avevano anticipato la vittoria di Giani.

Elezioni Regionali 2025 in Toscana: i risultati dello spoglio

Candidato Partito % Voti Eugenio GIANI Centrosinistra 53,77 31.169 Alessandro TOMASI Centrodestra 41,40 23.999 Antonella BUNDU Toscana Rossa 4,83 2.801 sezioni 253/3.922

I dati dell’affluenza

L’affluenza in Toscana è crollata al 47,73%.

Il dato definitivo del 2020: 62,60%.

Elly Schlein al comitato di Giani

La segretaria del Pd Elly Schlein è a Firenze nella sede del comitato elettorale di Eugenio Giani: seguirà con lui e col segretario toscano del Pd, Emiliano Fossi, i dati ufficiali sul voto.

Qui lo speciale sulle elezioni Regionali.