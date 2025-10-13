Risultati elezioni Regionali Toscana 2025, ha vinto il centrosinistra di Eugenio Giani contro Tomasi
I risultati definitivi delle elezioni Regionali 2025 in Toscana, quanti voti hanno preso Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra)
Urne chiuse in Toscana. Domenica 12 e 13 ottobre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente della Regione. I due candidati principali di queste elezioni erano Eugenio Giani (uscente, centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra), con il primo in grado di riconfermarsi secondo lo spoglio ufficiale. Già instant poll e proiezioni avevano anticipato la vittoria di Giani.
- Elezioni Regionali 2025 in Toscana: i risultati dello spoglio
- I dati dell'affluenza
- Elly Schlein al comitato di Giani
Elezioni Regionali 2025 in Toscana: i risultati dello spoglio
|Candidato
|Partito
|%
|Voti
|Eugenio GIANI
|Centrosinistra
|53,77
|31.169
|Alessandro TOMASI
|Centrodestra
|41,40
|23.999
|Antonella BUNDU
|Toscana Rossa
|4,83
|2.801
|sezioni 253/3.922
I dati dell’affluenza
L’affluenza in Toscana è crollata al 47,73%.
Il dato definitivo del 2020: 62,60%.
Elly Schlein al comitato di Giani
La segretaria del Pd Elly Schlein è a Firenze nella sede del comitato elettorale di Eugenio Giani: seguirà con lui e col segretario toscano del Pd, Emiliano Fossi, i dati ufficiali sul voto.
Qui lo speciale sulle elezioni Regionali.