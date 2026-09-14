Risultati elezioni Svezia, centrosinistra avanti di poco ma lo scrutinio è bloccato: potrebbero volerci giorni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È testa a testa alle elezioni parlamentari che si sono tenute domenica 13 settembre in Svezia. I risultati, ancora parziali con il 94% delle schede scrutinate, danno il centrosinistra in leggero vantaggio sul centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson. Terza forza si conferma il partito di estrema destra dei Democratici svedesi, anche se in calo del 3% rispetto al 2022. Per i risultati definitivi bisognerà attendere giorni, dato che il conteggio dei voti anticipati e dall’estero inizierà solo mercoledì.

Elezioni in Svezia, i risultati

Con circa il 94% dei voti scrutinati, il centrosinistra è in lieve vantaggio sulla coalizione di centrodestra alle elezioni parlamentari che si sono tenute domenica 13 settembre 2026 in Svezia.

Ma è ancora presto per dire chi ha vinto: con i risultati ancora parziali e il poco scarto tra le due coalizioni, finora nessun leader politico ha proclamato la vittoria o ammesso la sconfitta.

ANSA

Secondo le proiezioni della tv pubblica Svt, con questi risultati la coalizione di centrosinistra formata da Socialdemocratici, Verdi, Sinistra e Centro otterrebbe in Parlamento appena 3 seggi in più del centrodestra.

Centrosinistra in leggero vantaggio, cala l’estrema destra

Al momento i Socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si confermano primo partito con il 28,1%.

Dietro i Moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%.

Terza forza con il 17,6%, anche se in calo di circa il 3% rispetto alle elezioni del 2022, i Democratici svedesi, il partito di estrema destra guidato da Jimmie Akesson.

Dopo ave appoggiato dall’esterno l’esecutivo di Kristersson, i Democratici svedesi puntavano a entrare per la prima volta nel governo, ma se questi risultati saranno confermati, a guidare il nuovo governo sarà, di nuovo, la leader dei Socialdemocratici Magdalena Andersson.

Alta l’affluenza al voto: è stata dell’80,3%, seppur in calo rispetto all’84,2% di quattro anni fa.

Quando i risultati definitivi

Per sapere chi ha vinto le elezioni in Svezia potrebbero volerci giorni. Lo scrutinio delle schede è fermo al 94%, si attende ora il conteggio dei voti anticipati e di quelli dall’estero, che non avverrà probabilmente prima di mercoledì.

Inoltre in Svezia tutti i voti vengono ricontati dai consigli amministrativi regionali, che stabiliscono poi il risultato finale.

Qualora la vittoria del centrosinistra venisse confermata, la formazione del governo potrebbe richiedere settimane, se non addirittura mesi. Perché ogni voto sarà decisivo.

Al momento infatti le proiezioni danno il centrosinistra con 176 seggi in Parlamento contro i 173 della coalizione di centrodestra, composta da Moderati, Cristiano Democratici e Liberali.