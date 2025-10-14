Risultati partiti alle elezioni Regionali in Toscana 2025, Pd davanti a FdI: M5S e Lega dietro Toscana Rossa

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il centrosinistra vince le elezioni Regionali 2025 in Toscana, con un netto successo del presidente uscente Eugenio Giani che è stato riconfermato alla guida della Regione. Appoggiato da Pd, M5S, AVS e Italia Viva, ha ottenuto quasi il 54% delle preferenze battendo il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. L’outsider Antonella Bundu, spinta da Potere al Popolo, è riuscita a mettersi alle spalle i pentastellati e la Lega di Matteo Salvini e Roberto Vannacci, seppur non riuscendo a strappare nemmeno un seggio.

I dati ufficiali dei partiti

Partito/Lista % Voti Seggi Pd 34,43 437.313 14 Fratelli d’Italia 26,78 340.202 12 Casa Riformista 8,86 112.564 4 AVS 7,01 89.064 3 Forza Italia 6,17 78.404 2 Toscana Rossa 4,51 57.246 0 Lega 4,38 55.684 1 M5S 4,34 55.158 2 È ora 2,37 30.122 0 Noi Moderati 1,15 14.564 0

I risultati a confronto col 2020

Partito/Lista 2020 2025 Differenza di voti Pd 536.116 voti (34,69%) – 22 seggi 437.313 voti (34,43%) – 14 seggi – 98.803 voti Fratelli d’Italia 219.165 voti (13,50%) – 4 seggi 340.202 voti (26,78%) – 12 seggi + 121.037 voti Italia Viva 72.649 voti (4,48%, ma insieme a +Europa) – 2 seggi 112.564 voti (8,86%) – 4 seggi + 39.915 voti AVS Sinistra Civica (48.418 voti, 2,98%) / Verdi (26.924 voti, 1,66%): nessun seggio 89.064 voti (7,01%) – 3 seggi + 13.722 voti Forza Italia 69.456 voti (4,28%) – 1 seggio 78.404 (6,17%) – 2 seggi + 8.948 voti Lega 353.514 voti (21,78%) – 8 seggi 55.684 voti (4,38%) – 1 seggio – 297.830 voti M5S 113.836 voti (7,01%) – 1 seggio 55.158 voti (4,34%) – 2 seggi – 58.678

Rispetto alle elezioni di cinque anni fa, in cui Giani si impose col 48,62% delle preferenze e 864.310 voti totali, il governatore rieletto vince con il 53,92% delle preferenze, ma con 752.484 voti: di fatto, ne ha persi per strada 111.826, nonostante l’appoggio del M5S.

Da una parte l’affluenza crollata (-15% rispetto al 2020), dall’altra il calo netto proprio del Pd, che resta comunque il primo partito in Toscana: i dem hanno perso quasi 100 mila voti.

Chi ha fatto peggio è indubbiamente la Lega, calata di oltre il 17%: mancano quasi 300 mila voti rispetto al 2020.

Male anche il M5S, che di voti ne lascia quasi 60 mila.

Chi cresce di più è FdI, che diventa il secondo partito in Toscana grazie a un +13% e oltre 121 mila voti in più.

Sale anche Forza Italia (+40 mila voti), così come AVS (+13 mila voti)

I dati sull’affluenza

L’affluenza è crollata anche in Toscana, col dato definitivo che si è attestato al 47,73%, sotto la soglia del 50%. Di fatto, meno di un cittadino su due è andato al seggio.

Il confronto col 2020 è impietoso: cinque anni fa, l’affluenza era stata pari al 62,60%.