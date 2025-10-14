Risultati partiti alle elezioni Regionali in Toscana 2025, Pd davanti a FdI: M5S e Lega dietro Toscana Rossa
I risultati dei partiti alle elezioni Regionali in Toscana vinte dal centrosinistra con Giani: il Pd resta primo partito ma crolla come M5S e Lega
Il centrosinistra vince le elezioni Regionali 2025 in Toscana, con un netto successo del presidente uscente Eugenio Giani che è stato riconfermato alla guida della Regione. Appoggiato da Pd, M5S, AVS e Italia Viva, ha ottenuto quasi il 54% delle preferenze battendo il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. L’outsider Antonella Bundu, spinta da Potere al Popolo, è riuscita a mettersi alle spalle i pentastellati e la Lega di Matteo Salvini e Roberto Vannacci, seppur non riuscendo a strappare nemmeno un seggio.
I dati ufficiali dei partiti
|Partito/Lista
|%
|Voti
|Seggi
|Pd
|34,43
|437.313
|14
|Fratelli d’Italia
|26,78
|340.202
|12
|Casa Riformista
|8,86
|112.564
|4
|AVS
|7,01
|89.064
|3
|Forza Italia
|6,17
|78.404
|2
|Toscana Rossa
|4,51
|57.246
|0
|Lega
|4,38
|55.684
|1
|M5S
|4,34
|55.158
|2
|È ora
|2,37
|30.122
|0
|Noi Moderati
|1,15
|14.564
|0
I risultati a confronto col 2020
|Partito/Lista
|2020
|2025
|Differenza di voti
|Pd
|536.116 voti (34,69%) – 22 seggi
|437.313 voti (34,43%) – 14 seggi
|– 98.803 voti
|Fratelli d’Italia
|219.165 voti (13,50%) – 4 seggi
|340.202 voti (26,78%) – 12 seggi
|+ 121.037 voti
|Italia Viva
|72.649 voti (4,48%, ma insieme a +Europa) – 2 seggi
|112.564 voti (8,86%) – 4 seggi
|+ 39.915 voti
|AVS
|Sinistra Civica (48.418 voti, 2,98%) / Verdi (26.924 voti, 1,66%): nessun seggio
|89.064 voti (7,01%) – 3 seggi
|+ 13.722 voti
|Forza Italia
|69.456 voti (4,28%) – 1 seggio
|78.404 (6,17%) – 2 seggi
|+ 8.948 voti
|Lega
|353.514 voti (21,78%) – 8 seggi
|55.684 voti (4,38%) – 1 seggio
|– 297.830 voti
|M5S
|113.836 voti (7,01%) – 1 seggio
|55.158 voti (4,34%) – 2 seggi
|– 58.678
Rispetto alle elezioni di cinque anni fa, in cui Giani si impose col 48,62% delle preferenze e 864.310 voti totali, il governatore rieletto vince con il 53,92% delle preferenze, ma con 752.484 voti: di fatto, ne ha persi per strada 111.826, nonostante l’appoggio del M5S.
Da una parte l’affluenza crollata (-15% rispetto al 2020), dall’altra il calo netto proprio del Pd, che resta comunque il primo partito in Toscana: i dem hanno perso quasi 100 mila voti.
Chi ha fatto peggio è indubbiamente la Lega, calata di oltre il 17%: mancano quasi 300 mila voti rispetto al 2020.
Male anche il M5S, che di voti ne lascia quasi 60 mila.
Chi cresce di più è FdI, che diventa il secondo partito in Toscana grazie a un +13% e oltre 121 mila voti in più.
Sale anche Forza Italia (+40 mila voti), così come AVS (+13 mila voti)
I dati sull’affluenza
L’affluenza è crollata anche in Toscana, col dato definitivo che si è attestato al 47,73%, sotto la soglia del 50%. Di fatto, meno di un cittadino su due è andato al seggio.
Il confronto col 2020 è impietoso: cinque anni fa, l’affluenza era stata pari al 62,60%.