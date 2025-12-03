Risultati test Medicina 2025 per il semestre filtro, Bernini assicura che "nessuno ha copiato, è fake news"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel giorno della pubblicazione dei risultati del test di Medicina 2025 per il semestre filtro, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, dopo le numerose polemiche, ha assicurato che al primo appello del 20 novembre “gli studenti non hanno copiato”. Secondo Bernini, si tratta di “fake news”.

Bernini e la fake news sul test di Medicina 2025 copiato

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini è intervenuta alla trasmissione Mattino Cinque nel giorno della pubblicazione dei risultati del primo appello del 20 novembre per il test di Medicina 2025 per il semestre filtro.

In seguito al primo appello ci sono state numerose polemiche e accuse. Bernini, in risposta a ciò, ha tenuto ad assicurare: “I ragazzi non hanno copiato, lo vediamo dai numeri”.

La ministra dell'Università Anna Maria Bernini.

Ancora Bernini: “C’è stata una sequenza di fake news sui social, ma tutti sanno che lì si può dire di tutto. Ho visto un post virale in cui si dice che a Reggio Calabria hanno copiato tutti, ma lì non c’è la facoltà di Medicina”.

La ministra ha spiegato: “Di due compiti abbiamo le foto in rete, alcuni sono stati colti in flagrante con il telefonino e hanno avuto subito il compito annullato. Altri hanno detto sui social che hanno copiato. Risaliremo ai compiti e vedremo se hanno effettivamente copiato. Se sarà così, i compiti verranno annullati”.

La difesa di Bernini sulle nuove modalità di accesso a Medicina

Anna Maria Bernini ha difeso la nuova modalità di accesso alla facoltà di Medicina: “L’obiettivo del Governo e della sottoscritta è aumentare il numero dei medici e l’unico modo per farlo è aumentare il numero di coloro che entrano nelle università con le facoltà di Medicina, che sono 44. Mentre tre anni fa erano 14 mila i posti, con noi sono aumentati oltre i 24mila”.

La ministra ha aggiunto: “Prima c’era un test selettivo che selezionava fuori dai cancelli delle università e gli studenti, facendo corsi a pagamento, imparavano a memoria i test, senza formarsi sulle materie importanti”.

La “svolta” di Anna Maria Bernini: “Noi abbiamo cambiato tutto: tutti i ragazzi entrano il 1° settembre in università. Hanno aperto il loro fascicolo formativo e hanno già dato il primo appello. Soprattutto i ragazzi hanno studiato e, anche se non entreranno nei 24mila, rimarranno nell’università e potranno fare Scienze farmaceutiche, chimiche, biologiche o Infermieristica. Stanno accumulando il loro monte crediti formandosi e creando crediti formativi”.

A che ora escono i risultati del semestre filtro e dove

Mercoledì 3 dicembre è il giorno stabilito per la pubblicazione dei risultati del primo appello di Medicina, svolto il 20 novembre scorso.

L’orario in cui verrà pubblicato l’esito del test non è stato comunicato, ma già dalle prime ore del mattino gli studenti si sono attivati per scoprire i risultati sul portale Universitaly, accedendo con le loro credenziali.

Quando c’è il secondo appello del test di Medicina 2025

Il secondo appello del test di Medicina 2025 è previsto nella giornata di mercoledì 10 dicembre.