Rita Dalla Chiesa provoca la politica nel ricordo di Carlo Alberto: "Andreotti preferì battesimi al funerale"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A 44 anni dall’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la figlia Rita torna a parlare del padre e dei tanti interrogativi ancora aperti sulla sua morte. Parlamentare di Forza Italia, Dalla Chiesa ricorda il generale ucciso a Palermo il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. E riaccende il tema delle responsabilità politiche, evocando anche una frase pronunciata all’epoca da Giulio Andreotti.

Rita Dalla Chiesa e il ricordo del padre

Rita Dalla Chiesa ha parlato del padre Carlo Alberto in un’intervista all’Adnkronos. Rita ha separato la figura del generale da quella del padre, sottolineandone il rapporto con i giovani e l’attenzione verso le nuove generazioni.

Un uomo che, ha raccontato, ha lasciato alla famiglia un patrimonio fatto di valori prima ancora che di ricordi.

“Ci ha lasciato un insegnamento sacro”, ha detto, indicando tra gli insegnamenti ricevuti “la libertà delle nostre idee, il non averne paura, il rispetto per quelle degli altri, e la totale mancanza di pregiudizi nei confronti di chiunque”.

Un’eredità che, secondo la figlia, continua anche attraverso il fratello Nando, impegnato nel rapporto con gli studenti e nella trasmissione della memoria del padre.

La strage di via Isidoro Carini

Il 3 settembre 1982 Carlo Alberto Dalla Chiesa venne assassinato in via Isidoro Carini, a Palermo. Con lui furono uccisi la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

È proprio il sacrificio degli altri due componenti della strage a rappresentare uno dei ricordi più dolorosi per la figlia. “Mio padre non voleva misure eccezionali di scorta perché non voleva che altri perdessero la vita a causa sua”, ha raccontato.

Quella scelta, ha aggiunto, non impedì che “quella sera con lui sono morti la moglie e l’agente che li seguiva con la macchina”.

La frase di Andreotti sul funerale di Dalla Chiesa

È però il ricordo di una frase pronunciata dopo l’assassinio del generale a riaprire il capitolo delle responsabilità politiche.

Alla domanda su una sua precedente dichiarazione, secondo cui il padre sarebbe stato ucciso per fare “un favore a un politico”, Rita Dalla Chiesa non è entrata nel merito di una nuova ricostruzione, ma ha richiamato alla memoria un episodio preciso.

“Non dimenticherò mai che quando fu chiesto a un politico perché non fosse andato al funerale, questi rispose in televisione che ai funerali preferiva i battesimi…”, ha detto.

Quel politico, ha precisato l’Adnkronos, era Giulio Andreotti. Una frase rimasta nella memoria della famiglia e che, a 44 anni dalla strage di via Carini, torna a inserirsi nel racconto di una vicenda nella quale la verità giudiziaria e gli interrogativi sulla responsabilità politica continuano a procedere su piani distinti.