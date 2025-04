Rita De Crescenzo alla manifestazione del M5S a Roma contro il riarmo: "Potrei candidarmi in Campania"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Alla manifestazione contro il riarmo, indetta a Roma da Giuseppe Conte del M5S, c’era anche lei: Rita De Crescenzo, l’influencer napoletana star di TikTok, diventata famosa fuori dalla Campania per aver portato con i suoi video migliaia di turisti partenopei a Roccaraso. Assediata dai giornalisti, Rita De Crescenzo ha ammesso di non aver mai votato e ha aggiunto di volersi impegnare in politica.

Rita De Crescenzo in politica

“Non ho mai votato in vita mia”, ha confessato Rita De Crescenzo. “Devo aggiornarmi un po’, non ne capisco di politica, ma sto pensando di fare qualcosa in questo settore prossimamente”.

E ancora: “Sto pensando di candidarmi per le elezioni politiche (sic) in Campania, mi aiuterà la dottoressa Boccia che è competente, io sto studiando”. Con quale partito non intende svelarlo.

A chi le domandava in quale ruolo potrebbe immaginarsi, la tiktoker ha risposto così: “Ministra del Turismo! Dopo Roccaraso… magari portiamo la gente a fare cose belle… portiamo soldi nelle località e nelle belle città”. Daniela Santanchè è avvisata.

La manifestazione del M5S

La manifestazione del M5S contro il riarmo ha preso il via nel pomeriggio di sabato 5 aprile, con destinazione il palco ai Fori Imperiali di Roma.

Al corteo ha partecipato anche una delegazione del Pd, ma non la segretaria Elly Schlein. C’erano invece i vertici di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Molti i volti noti invitati fra i quali lo storico Alessandro Barbero, il rettore dell’università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il geologo Mario Tozzi e padre Alex Zanotelli.

Ma i microfoni dei giornalisti sono stati tutti per lei, Rita De Crescenzo, la tiktoker da 1,8 milioni di follower capace di portare migliaia di persone a Roccaraso grazie ai suoi video.

Rita De Crescenzo e Giuseppe Conte

Rita De Crescenzo è scesa in piazza soprattutto perché appoggia il messaggio pacifista del M5S, che chiede lo stop al riarmo europeo: “No alla guerra? Dobbiamo farlo per i nostri figli ed eredità. Basta, noi abbiamo paura, io ho paura per i miei figli e nipoti perché qui si sta mettendo male quindi dobbiamo essere tutti uniti e scendere in campo”.

Poi l’apprezzamento per Giuseppe Conte per aver introdotto nel 2019 il Reddito di cittadinanza, una misura che, per la verità, era presente da anni nel programma politico del M5S e che fu fortemente voluta da Luigi Di Maio, allora vicepremier.