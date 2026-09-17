Rita De Crescenzo e l'uscita dalla dipendenza da cocaina e psicofarmaci grazie ai video, "iniziavo a piacermi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Rita De Crescenzo ha raccontato la sua esperienza con la dipendenza da cocaina e psicofarmaci in tv. La nota tiktoker ha ricordato gli inizi su TikTok con i primi video: “Mi sono sentita osservata e ho cominciato a piacermi, poi è scoppiata la ‘bomba'”. Rita De Crescenzo ha avuto anche un botta e risposta con Andrea Scanzi.

Il racconto di Rita De Crescenzo sugli inizi su TikTok

Rita De Crescenzo è stata ospite di È sempre Cartabianca. Parlando dei motivi del suo successo, la celebre influencer ha detto: “La gente mi vuole bene, io parlo della mia vita e dei miei problemi, mi racconto tutti i giorni e non punto il dito contro nessuno. Le mie dirette sono divertenti e i miei video sono simpatici”.

Nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, Rita De Crescenzo ha parlato anche di come è uscita dalla dipendenza dalla cocaina e dagli psicofarmaci: “Io ho iniziato a fare dei video su TikTok. Ho visto tanta gente che commentava e scriveva cose belle. Mi sono sentita osservata e ho iniziato a piacermi, poi da un video all’altro è scoppiata la bomba”.

Le parole di Antonella Piroso su Rita De Crescenzo e influencer

Antonello Piroso, anche lui ospite in trasmissione, ha espresso la sua opinione su influencer e tiktoker: “Io non ce l’ho con questi signori o con la stessa Rita De Crescenzo, ma con chi li segue. Il problema sono le visualizzazioni e i follower“.

“Tutti noi siamo attratti dal paranormale” ha poi aggiunto.

La polemica tra Andrea Scanzi e Rita De Crescenzo in tv

Nel programma Mediaset condotto da Bianca Berlinguer è poi andato in scena un acceso botta e risposta tra Andrea Scanzi e la stessa Rita De Crescenzo.

A Scanzi, in collegamento, è stata richiesta un’opinione sul tema ma il giornalista ha fatto fatica a esporre il suo pensiero: “Già è impossibile sopportarla quando è su TikTok, parlarmi sopra in tv anche no. Ha parlato fino a ora, adesso parlo io”, ha detto a Rita De Crescenzo che lo aveva interrotto.

Scanzi ha poi dichiarato: “Rita De Crescenzo è la prova del fatto che molto spesso i social servono come evasione, come guardiamo qualcuno strano, ed è la prova vivente che si ha successo quando non si ha mezza dote. Poi può essere folklorica come Rita De Crescenzo o inquietante come altri personaggi. I social, allo stato attuale, premiano chi non sa fare niente, chi è buffo, chi è estremo, chi è eccessivo. Questa è la fotografia dei social, poi può piacere o meno. Rita De Crescenzo è bravissima a fatturare, ma faccio fatica a dire che sia un segnale positivo per la società”.

“Tu la pensi così e altri no”, ha replicato prontamente Rita De Crescenzo.

La controreplica di Scanzi: “Mamma mia che genio, che analisi, ogni volta che l’ascolto mi ricorda Schopenhauer o Marx”.