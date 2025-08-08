Rita De Crescenzo e Napolitano Store in Consiglio Regionale, bufera su Di Fenza di Azione per il video

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La tiktoker Rita De Crescenzo e l’influencer Angelo Napolitano, noto come Napolitano Store, sono stati protagonisti di un controverso video girato all’interno del Consiglio regionale della Campania. La scena, diffusa su TikTok, mostra i due mentre cantano l’inno nazionale e sventolano il Tricolore nella stanza del consigliere regionale Pasquale Di Fenza, esponente di Azione. Il video, con la scritta “Popolo ci sei? Work in progress”, ha suscitato una durissima reazione politica.

Le reazioni politiche: “Uno spettacolo grottesco”

Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ha commentato la vicenda in maniera sarcastica, parlando di “campo largo che si allarga” e di “armata Brancaleone delle sinistre unite per la poltrona”.

Anche Riccardo Guarino (Noi Moderati) ha definito l’episodio “una messa in scena grottesca” che ridicolizza le istituzioni.

Entrambi puntano il dito contro Pasquale Di Fenza per aver consentito l’uso della propria stanza come set per contenuti social.

Azione prende le distanze da Di Fenza

Il partito di appartenenza di Pasquale Di Fenza, Azione, ha immediatamente preso le distanze.

In una nota ufficiale, condivisa anche sui social, la dirigenza regionale parla di “iniziativa personale, estemporanea e incomprensibile”, sottolineando che comportamenti simili non si rifanno alla linea del partito, fondata su “coerenza, trasparenza e rispetto delle istituzioni”.

La direzione, si legge, si riserva di valutare eventuali provvedimenti disciplinari.

Anche il Pd all’attacco

Anche il Pd ha condannato l’episodio.

Il segretario metropolitano di Napoli, Giuseppe Annunziata, ha definito la presenza dei due influencer “un comportamento del tutto fuori luogo”.

I consiglieri regionali dem Bruna Fiola e Massimiliano Manfredi parlano di un uso offensivo del Tricolore “come fosse allo stadio”, e chiedono che siano chiarite al più presto le responsabilità: “Il Consiglio regionale è la casa dei cittadini, non uno sfondo per cercare visibilità personale”.

Chi è Pasquale Di Fenza

Pasquale Di Fenza, nato a il 26 marzo 1972, è consigliere regionale della Campania eletto con Azione.

Geometra di professione, è entrato in politica dopo una lunga carriera tecnica e amministrativa nel settore edilizio.

Ha maturato un profilo da tecnico prestato alla politica, con esperienza come consulente per i Tribunali di Napoli e come membro di varie commissioni del Collegio dei Geometri, occupandosi di urbanistica, formazione e libera professione.

La provocazione di Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano

Nel frattempo i tiktoker Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano, protagonisti del video, si sono difesi parlando di “impegno per i cittadini” e lanciando provocazioni semiserie: “Io sindaco, tu assessore al Turismo?”.