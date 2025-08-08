Rita De Crescenzo e Napolitano Store in Consiglio Regionale, Calenda espelle Di Fenza: le dure parole

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo le polemiche per la presenza in Consiglio Regionale della Campania dei seguitissimi tiktoker napoletani Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano, meglio noto come Napolitano Store, sono arrivati gli annunciati provvedimenti nei confronti del consigliere che li ha accolti. Carlo Calenda ha espulso Pasquale Di Fenza da Azione. A corredo della scelta parole forti nei confronti del politico definendolo un “buffone”.

Cosa è successo in Consiglio Regionale con Rita De Crescenzo e Napolitano Store

L’indignazione bipartisan, che ha reso virale il video incriminato che ha portato all’espulsione del consigliere regionale della Campania Pasquale Di Fenza, è scaturita sia dalla presenza dei due tiktoker in un luogo istituzionale, sia per ciò che hanno detto i content creator.

Nel dettaglio si vede nel video pubblicato su TikTok dai due influencer una bandiera tricolore con in sottofondo l’inno di Mameli.

ANSA Rita De Crescenzo e Napolitano Store in Consiglio Regionale della Campania

Al centro del dibattito politico locale, la scritta “Popolo ci sei? Working in progress” che lascia presagire una possibile candidatura, in particolare di Rita De Crescenzo, in politica.

Questa deduzione sarebbe frutto anche di dichiarazioni precedenti fatte dalla tiktoker su reddito di cittadinanza e Movimento Cinque Stelle.

Infatti, in un altro frame del video di Rita De Crescenzo in Consiglio Regionale si cita appunto la proposta di reintroduzione del sussidio voluto all’epoca dai grillini.

Le parole di Carlo Calenda

Forti le parole di Carlo Calenda in un post su Instagram a seguito del precedente annuncio di voler prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti del consigliere di Azione che ha accolto i tiktoker.

Il leader del partito di cui fa parte Pasquale Di Fenza ha deciso di espellere “questo buffone che usa il Consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vajasse varie”.

Il motivo dell’espulsione con effetto immediato è per comportamenti non compatibili con un incarico istituzionale.

A chiosa delle dichiarazioni le scuse con i suoi elettori.

Le scuse di Di Fenza

All’Ansa Pasquale Di Fenza ha commentato la sua espulsione.

Dopo averne preso atto, il consigliere ha sottolineato di aver chiesto scusa per quanto successo e di non immaginare un epilogo del genere.

“La scelta di Calenda è questa, non posso che accettare l’espulsione” riservandosi di leggere con calma le sue parole perché ha appreso tramite i media della decisione del segretario di Azione senza ricevere alcuna comunicazione a riguardo.

In precedenza il consigliere regionale aveva spiegato di aver accolto i due tiktoker per ascoltare le loro istanze “lo faccio da sempre a prescindere dalla provenienza socio-culturale e dalle storie personali”.