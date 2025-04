Rita De Crescenzo pronta a entrare in politica con Maria Rosaria Boccia, le promesse per un futuro da premier

Il firmamento politico potrebbe presto arricchirsi di una nuova stella, o forse anche di due: l’influencer napoletana Rita De Crescenzo ventila la discesa in campo, magari insieme a Maria Rosaria Boccia, amica e compagna nell’avventura di Pasta Podcast. Troppo presto per parlare di posizionamento e programmi: a De Crescenzo basta occuparsi dei problemi della gente comune.

Rita De Crescenzo in politica?

“Ho la terza media e non ho mai votato”, confessa Rita De Crescenzo nel corso di un’intervista a La Stampa. Ma questo non è un limite: “Magari prepareremo un partito noi… Maria Rosaria e io”.

Qualcosa per migliorare la vita dei suoi concittadini vorrebbe farla davvero, a partire dagli ospedali “che sono tutti scassati” e dal reddito di cittadinanza da rimettere “subito”.

Fonte foto: IPA

5 aprile 2025 – La tiktoker Rita De Crescenzo partecipa alla manifestazione a Roma organizzata dal Movimento 5 Stelle contro il riarmo europeo

La sua forza? Quel “milione e ottocentomila follower” che la segue sui social: “Quando dico che voglio candidarmi sono tutti dalla mia parte”.

Gli obiettivi

Questo il libro dei sogni: “Voglio dare un messaggio di positività, fare qualcosa di buono, scendere nei vicoli per dire stop alla droga, stop al bullismo, stop alla violenza sulle donne. Girare nei bassi fra la gente come me che non è acculturata e di politica non capisce”.

La presenza alla manifestazione del M5S

De Crescenzo è tornata alla ribalta per la manifestazione contro il riarmo europeo organizzata dal M5S: Giuseppe Conte non se lo sarebbe mai aspettato che più del suo pacifismo a oltranza i giornalisti si sarebbero occupati dell’influencer napoletana che aveva già contribuito a portare 20.000 turisti a Roccaraso.

La manifestazione di Conte? “Non sono andata lì per divertirmi, ma perché ho paura della guerra. Volevo dire: stop alle armi. Tengo tre figli maschi e pure un nipotino, sono preoccupata per il futuro. Basta guerre”.

Qualche punto da chiarire, prima di una eventuale candidatura, rimane. “Io non lo so chi è ‘sto Putin“, ad esempio. E ancora: “Ma io che sono ‘sti dazi ancora non l’ho capito”.

Il passato della signora non è esattamente lindo (“Pulita no. In passato mi sono fatta del male con le mie mani, ma l’ho fatto solo a me. Non sono una camorrista né una delinquente, e non ho mai spacciato”) ma questo non è un limite per lei: “Ci sono dei politici che hanno fatto peggio di me”, afferma.