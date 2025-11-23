Rita De Crescenzo va al seggio ma non la fanno votare per le elezioni in Campania, la tiktoker "cancellata"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Caos al seggio della scuola Palizzi a Napoli, dove Rita De Crescenzo ha tentato di votare per le elezioni regionali in Campania ma risulta cancellata dalle liste. Il rifiuto alla tiktoker per mancata comunicazione del cambio di residenza. Sul caso ha ironizzato il deputato Borrelli, ipotizzando che De Crescenzo possa essersi resa irreperibile per sfuggire a presunte notifiche giudiziarie.

Rita De Crescenzo, caos al seggio

Il caso è scoppiato domenica 23 novembre al seggio nella scuola Palizzi, nel quartiere Pallonetto di Santa Lucia, a Napoli. Lì si è presentata Rita De Crescenzo, nota tiktoker, tentando votare per le elezioni regionali della Campania.

Al momento del controllo, però, è emerso che il suo nome era stato rimosso dalle liste elettorali, come accade nei casi in cui un cittadino non comunica il cambio di residenza, operazione indispensabile per mantenere la validità dell’iscrizione.

ANSA

Rita De Crescenzo nella recente intervista a “Belve”

L’impossibilità di votare ha scatenato tensioni e proteste all’interno del seggio, come riporta il quotidiano partenopeo Il Mattino.

La stoccata di Borrelli

A commentare l’episodio sui social è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. “È ridicolo” ha evidenziato “dopo settimane di campagna elettorale a sostegno del consigliere uscente Di Fenza, scopriamo che la De Crescenzo non può nemmeno esprimere il proprio voto. Questo perché risulta cancellata dagli elenchi, ovvero si è resa irreperibile”.

“Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma” ha aggiunto Borrelli.

“Mi auguro che la magistratura indaghi anche su quest’ultima, sconcertante, vicenda”.

Perché la titkoker non ha potuto votare

In Italia, chi cambia indirizzo deve comunicarlo tempestivamente al Comune di pertinenza, altrimenti il proprio nome rimane associato alla vecchia abitazione e, trascorso un certo periodo, può essere cancellato d’ufficio dalle liste elettorali.

In questi casi, quando l’elettore si presenta al seggio, risulta “non iscritto” e non è autorizzato a votare. L’aggiornamento dell’anagrafe elettorale è automatico solo dopo la registrazione formale del cambio di residenza; senza tale procedura, l’Ufficio Elettorale non può aggiornare né il certificato né l’assegnazione al seggio.

Per sistemare la posizione è necessario rivolgersi al Comune, fornire la nuova documentazione e attendere l’inserimento nei registri, che diventa effettivo per la consultazione elettorale successiva.