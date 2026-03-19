Rita De Crescenzo va dalla famiglia nel bosco a Palmoli ma Nathan e Catherine la evitano, incontro col sindaco

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L’influencer Rita De Crescenzo ha tentato di fare visita alla cosiddetta “Famiglia nel bosco” a Palmoli. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham l’hanno però evitata, non facendosi trovare a casa al momento dell’arrivo della tiktoker napoletana. De Crescenzo è però riuscita a ottenere un incontro dal sindaco del Comune.

Rita De Crescenzo a Palmoli per incontrare la Famiglia nel bosco

La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo si è recata nel comune di Palmoli, in Abruzzo, per cercare di fare visita ai genitori della cosiddetta Famiglia nel bosco.

L’influencer, accompagnata da un collega abruzzese, Piergiovanni Gallerati, ha documentato sui propri profili social la visita.

ANSA

“Mi sento in dovere come mamma perché ho subito la stessa cosa. Avendo a che fare con gli assistenti sociali e le strutture di casa famiglia, so cosa vuol dire” ha dichiarato De Crescenzo.

“Mi hanno strappato un figlio, l’ho passato prima io. Sono stata male per questa situazione e sono voluta venire a vedere qui come stanno le cose” ha continuato in uno dei suoi post.

La fuga di Nathan e Catherine

La visita di De Crescenzo è stata però senza esito. Stando a quanto riportato dal sito di informazione locale Napoli Today, entrambi i genitori della Famiglia nel bosco l‘avrebbero volontariamente evitata.

Catherine Birmingham si trovava nell’abitazione della famiglia al momento dell’arrivo dell’influencer a Palomoli, ma sarebbe stata avvisata da un’amica e si sarebbe rifugiata in un’altra casa prima che De Crescenzo potesse raggiungerla.

Nathan Trevallion, allo stesso modo, avrebbe prima fatto visita ai figli nella casa famiglia di Vasto dove risiedono e poi sarebbe rientrato nella propria dimora solo una volta sicuro che De Crescenzo se ne fosse andata da Palmoli.

L’incontro con il sindaco di Palmoli

Nonostante non abbia avuto successo nell’incontrare Trevallion e Birmingham, De Crescenzo ha comunque ottenuto un colloquio con il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli.

La tiktoker ha ringraziato il primo cittadino del Comune abruzzese. Durante l’incontro ha dichiarato: “Sono vicina alla signora. Non bisogna strappare i figli ai genitori, anzi i genitori devono essere aiutati, cosa che non hanno fatto con me all’epoca. Mi sono rivista in questa storia e mi sono sentita di venire qua”.