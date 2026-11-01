Rita Zingariello presenta ‘A mente scalza’: “Ho imparato a liberarmi delle mie armature”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono esperienze che costringono a rimettere in discussione le proprie certezze. Per Rita Zingariello, cantautrice di Gravina in Puglia, una di queste è diventata il punto di partenza di A mente scalza, un album che attraversa la fragilità, l’amore e il desiderio di vivere senza nascondersi dietro le aspettative degli altri. In questa intervista per Virgilio Notizie, Rita Zingariello racconta il percorso che l’ha portata a riconoscersi con maggiore libertà, intrecciando le canzoni del nuovo disco ai rapporti familiari e alle scelte che hanno segnato la sua carriera. Ne emerge il ritratto di un’artista che ha imparato a distinguere ciò che conta davvero da ciò che può finalmente lasciare andare.

Come sta? In questo momento Rita Zingariello si sente a mente scalza o a mente vestita?

“Bene, molto bene, anche se sono un po” frastornata dagli eventi che si susseguono. Sono tutte novità belle, positive. In questo momento mi sento a mente vestita, ma vorrei spogliarmi il prima possibile, per assaporare il senso di questo disco: togliersi le scarpe ed entrare in contatto diretto con i propri pensieri”.

Di solito ci togliamo le scarpe quando arriviamo a casa, quando ci sentiamo al sicuro. Lei, invece, sembra voler camminare scalza proprio dove il terreno è più incerto. Qual è stata l’ultima certezza di cui ha dovuto liberarsi per andare avanti?

“Quella di sentirmi invincibile. È una convinzione che, fino a un certo punto della vita, ti accompagna e ti permette di fare cinquecento cose contemporaneamente, convinta di riuscire a farle tutte bene. Poi ti accorgi che, per scelta o per circostanze indipendenti dalla tua volontà, devi rallentare, selezionare gli impegni e dedicare a ciascuno la giusta attenzione. Ho perso quella certezza, ma ho acquisito una consapevolezza: facendo meno, riesco a concentrarmi di più e a ottenere risultati migliori”.

A che età ha cominciato a cantare? Quando ha scoperto davvero la sua voce?

“Avevo quattordici o quindici anni. Non ero piccolissima, soprattutto perché ero molto timida. La passione per la musica era nata presto, ma inizialmente la coltivavo attraverso gli strumenti: prima il pianoforte, poi la chitarra. Mio fratello maggiore cantava già e, quando tutti uscivano di casa, mi chiudevo in camera e provavo a farlo anch’io. In quella dimensione mi sentivo più protetta, sincera, libera di essere me stessa. Gradualmente ho trovato il coraggio di mostrare anche agli altri quella parte di me. Non è stato facile, perché cantare significa mettersi a nudo davanti a chi ascolta”.

Alla fine, però, ha trovato quel coraggio. È stata soprattutto una conquista di libertà o un gesto di ribellione?

“Una conquista di libertà, senza dubbio. Non sono mai stata una ribelle, purtroppo”.

In Le balene di notte rivolge a se stessa un rimprovero piuttosto severo: canta che avrebbe potuto fare meglio in questo mondo così bello. C’è qualcosa per cui ha smesso di chiedersi scusa oppure resta il giudice più inflessibile di se stessa?

“Oggi cerco di non rimproverarmi nulla, anche se non posso dire di esserci riuscita del tutto. La mia fortuna più grande è non avere rimorsi né rimpianti. Ho capito che non tutte le domande trovano una risposta e che, anche quando arriva, non possiamo sapere con certezza se sia quella giusta. A volte gli interrogativi rimangono sospesi, e non deve necessariamente essere un problema. Mi sono ripromessa di mantenere viva la curiosità, di continuare a interrogarmi. È una parte preziosa della vita”.

Nel videoclip di Le balene di notte naviga su una barca di carta, attraversa un mondo immaginario e alla fine approda alla realtà. È un’immagine che sembra raccontare anche il mestiere dell’artista. La musica è stata soprattutto la sua barca per affrontare la vita o un modo per non scendere mai davvero a terra?

“Probabilmente è stata soprattutto un modo per non attraccare, per sentirmi sempre un po’ sospesa, mai arrivata, senza quella sazietà che ti porta a dire: ‘Per ora basta così’. Desidero continuare a navigare su quella barca di carta che non offre certezze né garanzie, ma riesce comunque a restare a galla. Nel videoclip incontro degli animali che rappresentano persone ed emozioni, alcune positive, altre più difficili da affrontare. C’è anche un lupo verde, con il quale faccio pace attraverso un abbraccio. Quella barca rappresenta il desiderio di mantenere un piede nella fantasia e nel sogno, pur sapendo che prima o poi bisognerà tornare alla realtà. L’importante è conservarne il ricordo, anche senza avere sempre un terreno solido sotto i piedi”.

È la paura a impedirle di attraccare oppure c’è un’altra ragione?

“Un po’ di paura c’è, certamente. Nasce da un’esperienza che ho vissuto sulla mia pelle. Pensi di essere invincibile, poi arriva una tegola che non ti aspetti. Conosci una paura talmente grande da dover cercare un appiglio per restare a galla. L’ho vissuta, attraversata e superata. Da quell’esperienza è nato il disco”.

US: Clarissa D’Avena

In Il giorno della festa rinuncia all’idea di perfezione. Quanto tempo ha impiegato a capire che l’amore non deve necessariamente corrispondere a ciò che gli altri considerano normale? E quanto pesa ancora oggi il loro giudizio?

“Oggi pesa pochissimo. È stata proprio quella grande paura a farmi comprendere che l’amore è il sentimento più importante da coltivare, indipendentemente dalla forma che assume. Quando ho affrontato una malattia che ha bussato con forza alla mia vita, ricordandomi quanto fosse prezioso essere ancora viva, ho capito che aver superato quella prova doveva trasformarsi nella libertà di vivere l’amore nella sua forma più pura. Senza reticenze, timori o dubbi. Perché ciò che conta davvero è avere accanto qualcuno che ami e che ti ama”.

Questa apertura al sentimento attraversa anche Fidarsi. Eppure nel disco affiora ancora il timore di perdere il controllo. Nella vita privata le riesce più facile perdonare gli altri o mostrare le proprie fragilità?

“Perdonare gli altri, senza dubbio. Non ricordo di aver mai provato odio o invidia nei confronti di qualcuno. Mostrare le mie fragilità, invece, mi riesce più difficile, anche se ho imparato a liberarmi delle mie armature. Il perdono è sempre stato una priorità, perché credo che permetta di vivere con una leggerezza necessaria”.

In Di silenzi racconta una mente che cerca spazio, ma appena lo trova torna a riempirsi. Qual è il rumore che oggi fatica maggiormente a spegnere?

“Viviamo in un mondo che fa paura, in un periodo storico piuttosto privo di colori, a meno che non siamo noi a cercarli e a trovare il modo di trasmetterli a chi ci sta vicino. Quando parlo con i miei nipoti o con gli studenti più giovani, ripenso ai colori che la mia generazione riusciva a cogliere con maggiore facilità. Forse il mondo ci veniva raccontato diversamente, sembrava tutto più semplice. Mi auguro che si possa ritrovare una dimensione più umana, più riconoscente. È ciò che desidero per i giovani e che spero di trasmettere attraverso questo disco. Il silenzio rappresenta proprio la necessità di fare spazio, capire quale direzione prendere e provare, insieme, a ritrovare un equilibrio in un mondo che facciamo girare troppo velocemente”.

Ha citato i suoi nipoti. A una di loro, Mariagrazia, ha dedicato Inciampa pure. Qual è l’errore che spera abbia il coraggio di commettere e che lei, alla sua età, non si è concessa?

“Quello di amare, inciampare, sbagliare senza lasciarsi condizionare dal giudizio altrui, fino al punto di rinunciare ai propri sentimenti. Nella canzone le dico che oggi le mie radici sono abbastanza salde da poterla sostenere, qualora dovesse perdere l’equilibrio dopo essersi liberata delle proprie difese. Voglio che sappia di poter contare su di me, anche quando commetterà degli errori. Sbagliare è un passaggio necessario per imparare a godere delle opportunità che la vita offre”.

Nella title track, A mente scalza, compare un verso particolarmente intenso, nel quale canta di una madre che non si vergogna più di lei. Quale storia custodiscono quelle parole?

“Raccontano uno spaccato del nostro Paese e di una generazione cresciuta in un contesto culturale diverso, condizionato da convenzioni e giudizi sociali. Penso soprattutto al Sud Italia, ai piccoli centri di provincia, dove spesso si teme lo sguardo del vicino e si vive in una continua competizione per apparire migliori degli altri. Essere riuscita ad accompagnare mia madre, e simbolicamente anche altre persone a me vicine, oltre certi pregiudizi e convinzioni radicate è stata una grande vittoria personale. Ed è proprio quella conquista che canto in A mente scalza”.

È stato difficile far comprendere agli altri chi fosse veramente?

“Sì, fino a quando non ho conosciuto la paura. Dopo averla affrontata, tutto è diventato semplicissimo”.

Qual è stata la prima libertà che si è concessa dopo quell’esperienza?

“Quella di amare, di amarmi e di permettere agli altri di volermi bene per ciò che ero realmente. In fondo, non ero diversa dalla persona che avevano sempre conosciuto”.

Ha curato anche la produzione artistica di A mente scalza, lavorando agli arrangiamenti insieme a Vincenzo Cristallo. Come convivono la Rita che prende le decisioni in studio e quella che, nelle canzoni, cerca di lasciarsi andare?

“Sono la stessa persona. Non a caso ho scelto di rimanere un’artista indipendente, nel mio piccolo universo, senza dovermi piegare alle regole del mercato o alle richieste del mainstream. Per me è fondamentale che la persona che entra in studio sia la stessa che ha scritto il brano. Quando nasce, una canzone è ancora nuda. In studio bisogna vestirla, trovare l’arrangiamento giusto. È una ricerca alla quale dedico tutto il tempo necessario, perché l’anima del brano deve continuare a riconoscersi anche dopo aver indossato un vestito. La produzione non deve tradire l’identità della canzone, ma valorizzarla”.

Tra i brani dell’album c’è Malaluna, il cui testo porta la firma di un altro autore. Come riesce a riconoscersi in parole che non ha scritto?

“In realtà avevo già composto sia il testo sia la musica, ma sentivo che mancava qualcosa. Ho deciso allora di coinvolgere Gae Capitano, che avevo conosciuto anni prima durante una masterclass di scrittura con Tony Bungaro. Mi aveva colpita moltissimo un suo testo, Il dio delle piccole cose, scritto per Gazzè e Silvestri. Gli ho chiesto di lasciarsi ispirare dal tema della canzone, sentendosi però libero di esplorare il proprio universo creativo e portarlo dentro quelle sonorità. Il risultato è stato sorprendente: pur utilizzando parole diverse dalle mie, Gae è riuscito a restituire esattamente il sentimento che volevo raccontare. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

In Malaluna emerge una sensualità molto evidente. Come vive questa dimensione nella sua identità artistica?

“Mi appartiene profondamente. Convive con la parte più infantile di me. Posso essere bambina e sensuale allo stesso tempo, a seconda di ciò che la musica, il racconto e l’atmosfera riescono a risvegliare nel mio mondo interiore”.

Ritiene che la musica le abbia restituito tutto l’impegno che ha investito in questi anni?

“Per molti aspetti, assolutamente sì. Se considero invece la dimensione commerciale, quella che permette a un artista di vivere esclusivamente delle proprie canzoni, senza dover affiancare altre attività musicali, forse avrei potuto ottenere di più. Mi sarebbe piaciuto, naturalmente, ma non intendo chiedere altro alla musica. Quello che mi offre oggi mi basta”.

Lei viene da Gravina in Puglia e nella sua musica convivono canzone d’autore, jazz e sensibilità pop. In quasi vent’anni di carriera ha condiviso il palco con grandi artisti. Qual è il compromesso che non ha mai accettato, anche a costo di rendere più difficile il suo percorso?

“Ricordo un episodio di quando avevo vent’anni. Avevo vinto un concorso che mi avrebbe permesso di partecipare a un festival importante, del quale preferisco non fare il nome. Insieme ad altri ragazzi seguivo alcuni corsi, una sorta di accademia. Un giorno fui avvicinata da un manager piuttosto influente, legato a una struttura altrettanto importante. Mi disse che era rimasto colpito dalla mia canzone e mi chiese il numero della stanza, proponendomi di parlarne con calma. Presi le valigie e me ne andai. A quel festival non partecipai mai. Mi sono sempre detta che volevo raccontare il mio mondo e che lo avrebbe ascoltato chi fosse stato davvero curioso di scoprirlo, ovunque mi trovassi. Desideravo restare me stessa, senza accettare compromessi. Forse ho sbagliato, non posso saperlo. Ma non ho rimorsi né rimpianti e sono felice della persona che sono diventata”.

Il disco si chiude con Scivola, una canzone che racconta anche la capacità di lasciare andare una parte della propria vita. Se dovesse dare un titolo alla prossima fase della sua esistenza, quale sceglierebbe?

“Proprio Scivola. Non è un caso che sia l’ultima traccia dell’album. Quando ho deciso l’ordine dei brani, ho sentito che quella parola rappresentava perfettamente il periodo che sto vivendo. Voglio esserci, restare presente, ma permettere a tutto ciò che è superfluo o mi appesantisce di scivolare via. Continuo a fare le mie cinquecento cose, ma quando mi sento sopraffatta ho imparato a fermarmi e a lasciare andare ciò che rischia di compromettere la mia serenità”.

Se potesse cancellare una sola paura dalla sua vita, quale sceglierebbe?

“Non cancellerei quella che ho vissuto personalmente, perché mi ha cambiata in meglio. Vorrei però eliminare la paura di perdere mio padre. Se potessi tornare indietro e concedermi un altro pezzo di vita insieme a lui, lo farei senza esitazione”.

Se la Rita bambina incontrasse la donna che è diventata, che cosa la stupirebbe maggiormente?

“Credo che mi riconoscerebbe. Già da piccola avevo una forte determinazione e cercavo di essere onesta con me stessa. Ero una bambina solitaria ma anche socievole, avevo bisogno dei miei spazi e dei miei tempi. Penso che ritroverebbe molti aspetti di sé nella donna che sono oggi”.

Ha parlato di onestà. Che cosa significa per lei, oggi, avere successo?

“Il successo più grande è riuscire a guardarsi allo specchio e riconoscersi ogni giorno. Significa restare fedeli a se stessi e riconoscere le persone che amiamo, senza lasciare che qualcosa offuschi il rapporto con noi stessi o con gli altri”.