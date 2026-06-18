Ritardi sull'Alta Velocità Napoli - Roma, furto di cavi e linea danneggiata da ignoti nei pressi di Caserta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ancora problemi sulla linea ferroviaria. I disagi, giovedì 18 giugno, hanno interessato la tratta dell’Alta Velocità tra Napoli e Roma, con circolazione fortemente rallentata fino ad arrivare a 90 minuti di ritardo sulla percorrenza dei treni. Ci sarebbero stati dei danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta, con un furto di cavi. La circolazione è tornata regolare dopo circa tre ore.

Ritardi treni giovedì 18 giugno

Altra giornata calda sul fronte trasporti. Come in quella precedente – quando erano stati segnalati diversi ritardi sui treni – anche il 18 giugno si è aperto con disagi e disservizi sulle linee ferroviarie.

Questa volta ad essere coinvolta è la tratta Alta Velocità Napoli – Roma dove la circolazione risulta fortemente rallentata per alcuni danni alla linea.

Alta Velocità in tilt tra Napoli e Roma

Alla base dei forti ritardi registrati in mattinata ci sarebbero stati dei danneggiamenti compiuti da ignoti nei pressi di Tora e Piccilli (Caserta).

Rfi ha riferito che sarebbero stati rubati dei cavi alle 6:50: azione che avrebbe causato i primi disagi dalle 8:30 fino alle 11:30 circa, grazie all’intervento dei tecnici impegnati nel ripristino della linea.

Trasporti nel caos per due giorni

Mercoledì 17 giugno si erano già registrati forti ritardi, gravi disagi e una circolazione sospesa intorno alle 10 sulla linea Milano-Bologna.

Allora il guasto era stato elettrico e si era verificato tra Melegnano e Piacenza. Le conseguenze – tra cui la cancellazione di una decina di treni, ritardi a cascata e anche un incendio di sterpaglie lungo i binari – erano state pesanti per molti viaggiatori che avevano dovuto patire ritardi anche di 5 o 6 ore. Solo dopo le 16, poi, la circolazione era stata definita in graduale ripresa da Ferrovie dello Stato: nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18, riferisce ANSA, è stata poi ripristinata la linea tra Milano e Piacenza.

A causa di quanto accaduto, scrive il Corriere della Sera, il ministro dei trasporti Matteo Salvini avrebbe mostrato irritazione verso i vertici di Trenitalia ai quali avrebbe chiesto una relazione approfondita sulla vicenda.