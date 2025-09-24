Ritirata pasta Fior Fiore Coop per possibile presenza di frammenti di legno, il lotto interessato dal richiamo
Il Ministero della Salute ha richiesto il richiamo immediato di un lotto di pasta di semola di grano duro Fior Fiore Coop – l’arte antica di Gragnano, a causa della presenza di frammenti di legno all’interno della confezione. Non è il primo lotto di pasta prodotto dalla stessa azienda che viene richiamato per questa ragione.
Per identificare le confezioni ritirate bisogna individuare il numero del lotto richiamato, che è L25 148 2 7. Per essere sicuri che il prodotto sia quello individuato dal Ministero, meglio controllare che anche la data di scadenza corrisponda a quella indicata del 31 luglio 2027.
La confezione della pasta richiamata
Le confezioni richiamate contengono tutte 500 grammi di pasta. L’indicazione del Ministero è quella di non consumare in nessun caso il prodotto. Non essendo una contaminazione batterica infatti, la cottura non mitiga i rischi.
Schegge di legno nella pasta, i precedenti
La pasta di semola di grano duro Fior Fiore Coop – l’arte antica di Gragnano è stata prodotta nello stabilimento di via Giovanni della Rocca 20 a Gragnano, in provincia di Napoli, appartenente alla società cooperativa Pastai Gragnanesi.
Non è la prima volta che da questo stesso stabilimento esce un lotto che viene poi richiamato per la presenza di frammenti di legno all’interno della pasta.
Entrambi i casi riguardavano un prodotto a marchio Coop e si sono verificati uno a febbraio 2025 e un altro soltanto poche settimane fa, nei primi giorni di settembre.
Cosa fare con le confezioni richiamate
Come sottolineato anche dall’avviso del Ministero della Salute, il consiglio è quello di non ingerire per nessuna ragione il contenuto delle confezioni di pasta ritirate, nemmeno se cotto o ripulito.
Il Ministero consiglia di riconsegnare eventuali confezioni acquistate al punto vendita in cui erano state acquistate. Se si possiede una prova d’acquisto, sarà anche possibile ricevere un risarcimento.
In caso questo non sia possibile, si consiglia comunque di buttare la pasta o di disporne in sicurezza in modo da essere certi che non venga mangiata.