Ritirato lo studio "svolta" sulle cure per il tumore al pancreas di Mariano Barbacid, "conflitto di interessi"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proceedings of the National Academy of Sciences ha ritirato lo studio di Mariano Barbacid, luminare spagnolo della ricerca oncologica europea che lo scorso gennaio aveva presentato un lavoro dando speranza sulla cura del tumore al pancreas, una tipologia di cancro tra le più letali. La rivista scientifica americana ha spiegato che un “conflitto di interessi rilevante non è stato dichiarato” da parte degli autori dello studio in questione.

Cura per il tumore al pancreas, ritirato lo studio di Mariano Barbacid

“Questo studio è stato ritirato”. Questa la scritta in rosso apparsa accanto al titolo della ricerca scientifica di Barbacid e del suo team. La ricerca è stata ufficialmente ritirata dalla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

“Un conflitto di interessi rilevante non è stato dichiarato al momento della sottomissione”, afferma PNAS nel motivare la decisione di rimuovere lo studio.

ANSA

Il problema riscontrato dall’accademia scientifica americana sarebbe riconducibile a rapporti non specificati tra alcuni scienziati che hanno lavorato alla ricerca e un’azienda coinvolta nello sviluppo della strategia terapeutica menzionata nello studio.

Un dettaglio per nulla trascurabile in quanto nella ricerca biomedica viene richiesta assoluta trasparenza sugli interessi economici o professionali connessi ai temi trattati.

Un vincolo necessario per consentire una valutazione totalmente indipendente degli esiti, soprattutto quando si devono esaminare studi preliminari, effettuati in questo specifico caso su modelli animali.

In particolare, la vicenda riguarda i rapporti tra alcuni autori dello studio e l’azienda Vega Oncotargets, fondata nel 2024 per sviluppare proprio la strategia terapeutica presentata nella ricerca.

Il nodo sul conflitto di interessi tra gli autori dello studio e la società Vega Oncotargets

PNAS ha ritirato lo studio dopo aver scoperto che Mariano Barbacid e le coautrici Vasiliki Liaki e Carmen Guerra sono detentori di partecipazioni nella società. In altre parole, ci sarebbe un palese conflitto di interessi di natura finanziaria.

Tale questione collide con le regole editoriali della rivista scientifica, soprattutto per come il lavoro è stato pubblicato.

Barbacid è un membro della National Academy of Sciences e in virtù di tale ruolo ha potuto fare uso della procedura di “contributed submission”, un canale che permette agli accademici di proporre revisori tra i propri pari, con un iter più veloce rispetto alla revisione standard.

Questa procedura, però, non può essere attuata quando ci sono di mezzo interessi finanziari rilevanti, perché fa decadere la prerogativa dell’imparzialità nel processo di valutazione.

PNAS, dopo quanto emerso, ha quindi ritenuto che nel caso dello studio fossero presenti proprio i citati “interessi finanziari rilevanti”. Da qui la decisione di ritirare il lavoro di Barbacid e del suo team.

L’annuncio di Barbacid

“Per la prima volta abbiamo ottenuto una risposta completa, duratura e a bassa tossicità contro il cancro al pancreas in modelli sperimentali”, aveva dichiarato lo scorso gennaio Barbacid, nel corso della conferenza stampa insieme alla coautrice Carmen Guerra e ai primi autori Vasiliki Liaki e Sara Barrambena.

“Siamo riusciti a prevenire la recidiva del tumore”, aveva aggiunto lo studioso.