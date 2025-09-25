Ritirato peperone corno rosso per presenza di pesticidi oltre i limiti, tre i lotti interessati dal richiamo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di sicurezza alimentare in cui ha spiegato che è stato disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di peperone corno rosso, commercializzati con il marchio Jolife/Paprika “Spitz Rot”. La decisione di far sparire l’alimento dagli scaffali dai supermercati è stata presa in quanto è stato ravvisato il rischio di contaminazione chimica.

Peperone corno rosso ritirato dai supermercati

Il ritiro è stato necessario per la possibile presenza nel prodotto alimentare di residui di pesticidi oltre i limiti consentiti dalla normativa europea.

Il richiamo riguarda i lotti L2539219, L2539231, L2540220. I peperoni sono stati immessi sul mercato in unità da 10 pezzi dal peso di 500 grammi ciascuno e distribuiti in Italia da Villafrut s.r.l..

Le confezioni di peperoni ritirate dai supermercati

Lo stabilimento di produzione ha sede a Sidi Bibi – Chtouka Ait Baha, località del Marocco, con identificativo n. 7665G. L’OSA responsabile, ossia l’operatore del settore alimentare in questione, è Domaine Bhair sarl.

Rischio chimico, quali sono i soggetti più vulnerabili

Quando avvengono richiami di questo tipo è perché viene riscontrata un’irregolarità relativa a possibili rischi chimici. In altre parole, quando i cibi hanno a che fare con l’esposizione a sostanze chimiche in dosi superiori agli standard di sicurezza possono causare nelle persone che li mangiano effetti negativi per la salute.

Il rischio aumenta se un soggetto consuma abbondanti quantità dell’alimento. Inoltre, corrono maggiori rischi le persone ritenute vulnerabili, come bambini, donne in stato di gravidanza o pazienti affetti da patologie croniche.

Pesticidi, pro e contro per la salute

Come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, i pesticidi hanno portato all’umanità parecchi vantaggi come, ad esempio, la possibilità di debellare da alcune aree malattie come la malaria, la malattia del sonno e la febbre gialla.

Inoltre, hanno avuto un ruolo fondamentale nel favorire una maggiore produzione agricola utile a soddisfare il fabbisogno alimentare che è aumentato con l’esplosione demografica negli ultimi decenni della popolazione mondiale.

Non solo vantaggi. I pesticidi sono infatti anche un potenziale pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

Vista la grande varietà di classi chimiche e di microorganismi usati, non è possibile generalizzare parlando dei possibili effetti sulla salute dovuti ai pesticidi, perché sono diversi a seconda del tipo di prodotto utilizzato.

Nell’essere umano, ad esempio, l’esposizione a livelli tossici di alcuni insetticidi può innescare effetti al sistema nervoso centrale, oltre a causare problemi al fegato e alla fertilità.