Ritorno a scuola senza smartphone, cosa cambia e quando inizia il nuovo anno: le date per ogni Regione

L’anno scolastico 2025/2026 è ormai alle porte e molte sono le novità che attendono gli studenti italiani. Innanzitutto, verrà introdotto il divieto di utilizzo degli smartphone a scuola anche per gli studenti delle scuole superiori. La condotta diventerà determinante al pari di una materia, mentre cambieranno le regole relative alle sospensioni.

Addio smartphone a scuola: cosa cambia a settembre 2025

Manca ormai pochissimo all’inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026, che sarà caratterizzato da numerose novità. Quella che sta facendo più discutere riguarda l’addio agli smartphone a scuola.

Il Ministro Valditara ha infatti avviato una vera e propria lotta contro “gli effetti negativi” di dispositivi mobili quali gli smartphone tra i banchi di scuola.

Nella maggior parte delle Regioni la scuola inizierà il 15 settembre

Per questa ragione, a partire da settembre 2025 i cellulari verranno vietati in classe, anche alle scuole superiori. Gli studenti di licei e istituti tecnici si preparano dunque a un nuovo anno scolastico senza cellulari tra i banchi.

Le eventuali ripercussioni per le violazioni verranno decise da ciascun collegio docenti, ma la circolare ministeriale ha già fornito alcune indicazioni: gli insegnanti potranno procedere col sequestro dei dispositivi.

Le altre novità attese per l’anno scolastico 2025/2026

Ma quella dell’addio agli smartphone a scuola anche alle superiori non è l’unica novità che interesserà il prossimo anno scolastico.

Dal prossimo settembre la condotta verrà valutata al pari di una materia. In caso di insufficienza, lo studente dovrà sostenere un esame di riparazione prima dell’inizio della scuola.

Chi otterrà un 6 in condotta, invece, verrà rimandato a settembre e sarà tenuto a presentare un elaborato legato alle motivazioni che hanno condotto al voto appena sufficiente.

Per quanto concerne, poi, le eventuali sospensioni, nei casi più gravi gli studenti verranno coinvolti in attività che permettano di riflettere sui comportamenti non consoni. Per le sospensioni superiori ai due giorni, inoltre, i giovani dovranno svolgere lavori socialmente utili.

Il Ministro Valditara ha infine annunciato provvedimenti drastici ai danni degli studenti che faranno scena muta all’esame di maturità: in questi casi, scatterà la bocciatura.

Quando inizia il nuovo anno scolastico: le date per ogni Regione

L’anno scolastico 2025/2026 è ormai alle porte: nella maggior parte delle Regioni le attività didattiche prenderanno il via il 15 settembre.

I primi a tornare tra i banchi saranno però gli studenti di Bolzano, che rientreranno in classe l’8 settembre.

Seguiranno poi gli alunni di Piemonte, Trento, Veneto e Valle D’Aosta, che rientreranno a scuola il 10.

L’11 settembre sarà il turno del Friuli, mentre gli studenti della Lombardia torneranno in classe il 12. In Calabria e Puglia, infine, le lezioni inizieranno il 16 settembre.