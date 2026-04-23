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È stata recuperata dalla polizia la carrozzina elettrica rubata nei giorni scorsi a Milano a un giovane insegnante con disabilità. Denunciato per ricettazione un cittadino brasiliano di 31 anni. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno da subito intensificato le attività sul territorio, raccogliendo informazioni tra i residenti della zona in cui era avvenuto il furto, che aveva suscitato grande attenzione mediatica e partecipazione sui social network. Le ricerche si sono concentrate in particolare nella zona di via Creta, già oggetto di controlli mirati. Martedì scorso gli agenti hanno ricevuto una segnalazione della possibile presenza della carrozzina all’interno di un solaio condominiale. I poliziotti hanno trovato le parti del mezzo completamente smontato. Al termine degli accertamenti, il 31enne, titolare dell’appartamento in cui sono state ritrovate le componenti della carrozzina, è stato denunciato per ricettazione.