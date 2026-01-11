Ritrovata la bici della 22enne Annabella Martinelli scomparsa a Padova, il mezzo abbandonato a bordo strada

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nella frazione di Villa di Teolo, vicino Padova, è stata ritrovata la bici viola con la quale Annabella Martinelli si è allontanata da casa il giorno 6 gennaio. Secondo le indiscrezioni il velocipede è stato trovato abbandonato a bordo strada, in un’area spesso battuta dagli escursionisti ma anche costellata di casolari in rovina e strade impervie che conducono ai Colli Euganei.

Ritrovata la bici di Anabella Martinelli

La notizia arriva dal Corriere della Sera. Nel primo pomeriggio di domenica 11 gennaio in una strada di Villa di Teolo, frazione di Padova, è stata rinvenuta la bicicletta viola a bordo della quale Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da Padova il 6 gennaio, si è allontanata da casa.

I genitori della ragazza hanno subito riconosciuto il mezzo e hanno confermato che si tratta del velocipede della figlia.

Il ritrovamento è avvenuto in una zona frequentata da escursionisti e nella quale sono presenti casolari diroccati e sentieri anche impervi che conducono ai Colli Euganei. Lo ha dichiarato il sindaco di Teolo Valentino Turetta.

Le ricerche continuano con il supporto di “un elicottero dei Vigili del Fuoco”, le squadre cinofile dei carabinieri, della “Protezione Civile del Distretto Colli Euganei Nord” e di Teolo. Sul territorio interessato dalle ricerche è in corso anche il lavoro del Soccorso Alpino.

La 22enne inquadrata dalle telecamere il 7 gennaio

Un’altra novità dalle indagini arriva dalle videocamere di sorveglianza: un occhio elettronico ha immortalato Annabella Martinelli il 7 gennaio, quando la 22enne è stata ripresa mentre passava per Teolo a bordo della sua bicicletta.

Gli investigatori stanno acquisendo gli orari e i dettagli di quella sequenza per incrociarli con altri dati. Le immagini confermano che la 22enne si trovava ancora nell’area di Padova nelle 24 ore successive alla sua scomparsa.

La scomparsa

Riavvolgiamo il nastro. Annabella Martinelli è una studentessa di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. La sera del 6 gennaio la ragazza è uscita dalla casa in cui vive con i suoi genitori a Padova, nella zona di Brusegana, alle ore 20. Da quel momento di Annabella si sono perse le tracce.

Il giorno 7 il suo cellulare ha agganciato la cella telefonica di Teolo, anche se il dato non consente di localizzare la sua posizione con precisione: la cella, infatti, abbraccia un’area che si estende per venti chilometri. Prima di svanire nel nulla Annabella non ha manifestato disagi né malumori, né ha annunciato possibili spostamenti. Per il momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell’allontanamento volontario respinta, però, dalla famiglia.

Nel frattempo gli amici e i parenti della 22enne hanno attivato una mobilitazione social con appelli e fotografie, lo stesso appello è stato condiviso anche dalle istituzioni locali. Il ritrovamento della bicicletta ha in parte riacceso le speranze dei familiari ma allo stesso tempo ha portato a nuove domande.