Ritrovate le sorelle scomparse da Civitella Alfedena, il padre accusa l'ex moglie: "Le ha nascoste lei"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Lo sapevo che le aveva nascoste lei”. Così Stefano Di Giacinto, il padre delle due sorelle scomparse da Civitella Alfedena due settimane fa e ritrovate ieri a casa di parenti a Formia, accusa l’ex moglie per la sparizione delle figlie. Secondo lui le ragazzine di 16 e 12 anni sarebbero state “portate via” dalla madre una settimana dopo la sentenza che ha tolto la responsabilità genitoriale alla donna. La madre, Valentina D’Acunto, è stata arrestata con l’accusa di sequestro di persona assieme al nonno Marco e al compagno di lei. Appresa la notizia che le figlie stanno bene, l’uomo ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale.

Ritrovate le sorelle scomparse da Civitella Alfedena

Stanno bene le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse quindici giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila.

Nella serata di ieri, domenica 21 giugno, i carabinieri le hanno ritrovate a casa di parenti della madre a Formia, in provincia di Latina.

ANSA

In un appartamento a poca distanza dalla seconda abitazione della madre delle ragazzine, Valentina D’Acunto.

Il padre accusa l’ex moglie

Avvertito del ritrovamento delle figlie dall’avvocato, Stefano Di Giacinto accusa l’ex moglie: “Io lo sapevo che le aveva nascoste lei“, dice a Repubblica.

Travolto dallo stress e dalle emozioni, l’uomo in serata ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale, ma non è grave.

Per il padre delle ragazzine era tutto chiaro fin dall’inizio: aveva sostenuto che le figlie erano state portate via dalla casa famiglia una settimana dopo la sentenza del tribunale di Cassino che ha revocato la responsabilità genitoriale della madre.

“Valentina non ha mai accettato quella sentenza – dice – si è sempre sentita indispensabile per le nostre figlie, mi ha sempre allontanato da loro, eludendo ogni disposizione di legge”.

Appena ieri l’avvocato della madre, Enrico Mastantuono, aveva dichiarato che la donna era certa che le ragazze fossero morte.

“Le bambine che tanto dice di amare, morte? Quando erano nascoste dai suoi parenti?”, attacca Di Giancinto.

Arrestati Valentina D’Acunto, il compagno e il padre

All’alba di lunedì 22 giugno i carabinieri hanno arrestato la madre delle due ragazzine, Valentina D’Acunto, il nonno Marco e il compagno di lei Vincenzo Esposito.

I tre sono stati fermati e portati in carcere con l’accusa di sequestro di persona.

Le ricerche dall’Abruzzo al Lazio

Le ricerche delle due sorelle sono andate avanti per giorni in Abruzzo, nella zona del lago di Barrea, ma nelle ultime ore si erano spostate nel basso Lazio, tra Minturno, dove vivono sia la madre che il padre, Formia e Gaeta.

A indirizzare gli inquirenti il fidanzato della 16enne, Youssef, interrogato a lungo due giorni fa dalla procura di Sulmona. Coinvolte nelle ricerche anche le procure di Cassino e Latina.

Dopo il ritrovamento le due sorelle sono state portate in una nuova casa famiglia.