Due 15enni scomparsi sono stati rintracciati e affidati alle cure delle autorità competenti nel pomeriggio del 2 gennaio a Salerno, dopo essersi allontanati volontariamente dalle rispettive abitazioni a causa di problematiche familiari. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito su segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto coinvolti gli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Salerno, intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione di due giovani scomparsi nei giorni precedenti.

Alle ore 17:05 circa, su disposizione della Sala Operativa, il personale della Polizia si è recato sul luogo indicato per avviare le ricerche. Le operazioni sono state estese sia alle aree interne sia alle zone di accesso e transito ferroviario, considerate strategiche per il possibile passaggio dei minori.

Il ritrovamento dei minori

Durante le attività di ricerca, i due minori sono stati individuati e identificati. Entrambi risultavano già segnalati nei giorni precedenti sul territorio salernitano e oggetto di attività di ricerca, anche grazie alla diffusione mediatica della loro scomparsa a livello nazionale. Anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” si è occupata del caso, lanciando un appello.

Le cause dell’allontanamento

Dagli accertamenti immediati è emerso che i minori si erano allontanati volontariamente dalle rispettive abitazioni, motivati da problematiche familiari. Per questo motivo, sono stati accompagnati presso gli Uffici di Polizia per ulteriori approfondimenti sulla loro situazione personale e familiare.

Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

Le verifiche hanno permesso di appurare che uno dei due minori era destinatario di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile e si era allontanato arbitrariamente dalla struttura alla quale era stato affidato. In seguito all’intervento, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura per i Minorenni è stato informato della situazione e ha disposto l’affidamento di uno dei minori al genitore, mentre per l’altra minore è stata decisa la collocazione presso una struttura idonea, con l’attivazione dei competenti Servizi Sociali.

Comunicazioni e conclusioni

Dell’esito dell’intervento è stata data comunicazione sia all’Autorità Giudiziaria sia ai familiari dei minori coinvolti. L’operazione conferma il costante impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e tutela delle persone, con particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono minori e soggetti vulnerabili. Il tempestivo coordinamento con l’Autorità Giudiziaria e i Servizi competenti ha garantito la salvaguardia dell’incolumità e dei diritti dei cittadini.

