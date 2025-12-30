Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato recuperato quasi interamente il bottino di un furto avvenuto in un’abitazione di Cremona: un armadio blindato contenente armi e munizioni è stato ritrovato dai Carabinieri il giorno di Natale nelle campagne della città, a pochi giorni dal colpo.

Il ritrovamento grazie a una segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio il 13 dicembre scorso, quando un uomo residente nel quartiere Bagnara di Cremona ha subito un furto nella propria abitazione. L’uomo era uscito per alcune commissioni nel pomeriggio e, al suo ritorno dopo un paio d’ore, ha scoperto che ignoti avevano forzato una finestra ed erano penetrati in casa, riuscendo a portare via un armadio blindato. All’interno erano custodite quattro armi lunghe e diverse munizioni, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro.

Le indagini e la scoperta nelle campagne

Il furto è stato prontamente denunciato e i Carabinieri hanno avviato le indagini. Il 25 dicembre, giorno di Natale, poco prima delle 12.30, una pattuglia impegnata nel controllo del territorio è stata inviata a verificare una segnalazione relativa a un oggetto sospetto nelle campagne nei pressi di via Martiri di Bagnara. Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto un armadio blindato abbandonato vicino a una roggia. All’interno erano presenti alcuni fucili e numerose munizioni.

La verifica e la restituzione al proprietario

Attraverso il controllo delle matricole delle armi, i Carabinieri hanno potuto accertare che si trattava proprio della cassaforte e delle armi sottratte durante il furto avvenuto il 13 dicembre nell’abitazione del quartiere Bagnara. Le armi e le munizioni sono state immediatamente trasportate presso la caserma di Cremona, dove il proprietario è stato contattato e ha potuto rientrare in possesso dei suoi beni.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che sono tuttora in corso gli accertamenti per risalire agli autori del furto.

IPA