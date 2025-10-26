Ritrovato a Madrid il capolavoro di Picasso scomparso, la vicina del proprietario credeva fosse un suo pacco

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si credeva rubato Natura morta con chitarra, piccolo capolavoro di Picasso del 1919. Il quadro era scomparso nel corso delle operazioni di trasporto da Madrid a Granada, dove avrebbe dovuto essere esposto in una mostra. Qualche settimana dopo, la polizia lo ha ritrovato a casa di una vicina di casa del proprietario, che credeva fosse un semplice pacco abbandonato.

Il Picasso scomparso a Granada

L’8 ottobre 2025 è stata inaugurata a Granada, presso il Centro Cultural CajaGranada, la mostra “Bodegón, La eternidad de lo inerte”.

L’esposizione dedicata al genere della natura morta avrebbe dovuto contare tra quelle esposte anche una piccola opera firmata da Pablo Picasso.

Getty Images La Policia nacional mostra il Picasso ritrovato

Si tratta di Naturaleza muerta con guitarra, Natura morta con chitarra: quadretto a olio su tela del valore stimato di 600mila euro (seppur non il Picasso di maggior valore).

Così come comunicato dalla Fondazione CajaGrande, al momento di “scartare” i dipinti da esporre, gli organizzatori si erano però accorti della sua assenza.

Il capolavoro ritrovato a Madrid

La prima ipotesi avanzata dagli investigatori è stata quella di un furto. Si credeva fosse avvenuto presumibilmente nel viaggio da Madrid, città in cui l’opera – di proprietà di un privato – è regolarmente custodita.

Qualche settimana dopo la denuncia di scomparsa, gli inquirenti hanno però affermato che, più probabilmente, il quadro potrebbe non essersi mai mosso da Madrid.

A fine ottobre, il nucleo Brigada de patrimonio histórico della Policía nacional ha annunciato il ritrovamento di Naturaleza muerta con guitarra.

Il piccolo capolavoro dell’arcinoto artista di Malaga, si trovava appunto nella capitale spagnola.

Era un pacco a casa della vicina

È stata l’agenzia di stampa iberica Efe a fare chiarezza sul mistero del Picasso scomparso.

L’opera imballata è stata involontariamente dimenticata dai trasportatori incaricati di condurre le opere a Granada.

Il piccolo pacco sarebbe stato lasciato nell’androne del palazzo in cui risiede il privato che ne è proprietario.

Una residente del condominio, credendolo un semplice pacco dimenticato da un vicino, lo ha portato in casa.

Soltanto giorni dopo, quando il marito le ha parlato del Picasso scomparso, la donna ha aperto il pacco.

Scoperto il preziosissimo contenuto, la coppia madrilena ha tempestivamente avvisato le forze dell’ordine.

Appena le indagini lo renderanno possibili, il museo di Granada ha dichiarato l’intenzione di presentare l’opera al pubblico.