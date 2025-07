Ritrovato Allen scomparso a Latte di Ventimiglia, gioia Meloni: il messaggio della premier sui social

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo la notizia del ritrovamento di A., il bambino di 5 anni scomparso venerdì da Latte, frazione del comune di Ventimiglia, in Liguria, molte persone hanno espresso sollievo e gratitudine verso le persone che hanno lavorato in queste ore. Tra loro anche la premier Giorgia Meloni, che ha pubblicato sui social la sua gioia per la vicenda.

Il ritrovamento del bambino scomparso da Latte (Ventimiglia)

È stato ritrovato vivo il bambino di 5 anni scomparso venerdì 11 luglio dal campeggio “Por la Mar” a Latte, frazione di Ventimiglia (Imperia).

Il ritrovamento, avvenuto nella mattinata di oggi – domenica 13 luglio – è stato un momento liberatorio e di sollievo, sia per la famiglia che per la comunità del comune ligure.

ANSA Le immagini del ritrovamento di Allen, il bambino scomparso da Latte (Ventimiglia): gioia della premier Meloni sui social

Anche il primo cittadino di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha condiviso la notizia sui proprio canali social, gioendo per il ritrovamento di Allen: “Il bambino è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto”.

Il post di Giorgia Meloni sul bimbo scomparso

Su quanto accaduto ha però voluto dire la sua anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha affidato a un post pubblicato sui propri canali social il suo pensiero.

“Il ritrovamento del piccolo A., scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia – ha scritto la Premier – Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia”.

Non sono mancate però le polemiche tra i commenti dei post di Giorgia Meloni, con molti utenti che accusano la Premier di utilizzare le vicende di cronaca come arma di propaganda.

Le polemiche dopo il post

Molti utenti hanno notato che Giorgia Meloni (così come molti altri politici) usano le vicende del Paese per creare una narrazione che sembra esistere solo sui social. Ma, sebbene sia una pratica ormai consolidata, in molti non hanno gradito l’adozione di questa tattica da parte del Presidente del Consiglio.

“Poi quando avrai finito con i tweet inutili potresti dirci qualcosa su Bibbiano (magari le scuse), sui i dazi del tuo amico al 30% e su Francesca Albanese (magari difendendola)?” scrive un utente, ma la sezione commenti è piena di risposte di questo tipo.

Il tweet di Giorgia Meloni

Ed è comunque indiscutibile che la premier (così come molti altri esponenti di Governo) non hanno postato nulla in merito ai dazi, all’inchiesta sulla corruzione in Sicilia o sul continuo calo della produzione industriale nel nostro Paese, preferendo condividere con i propri followers altri tipi di notizie.