È stato ritrovato e riconsegnato al padre il bambino di circa quattro anni che ieri pomeriggio si era allontanato dalla famiglia a Macerata. Il piccolo, spaventato e solo, è stato notato da alcuni cittadini mentre camminava lungo via Roma. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di rintracciare i genitori e di riportare il bambino a casa sano e salvo.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando il Numero Unico di Emergenza 112 ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini preoccupati. Questi ultimi avevano notato un bambino molto piccolo che camminava da solo sul marciapiede di via Roma, apparendo visibilmente spaventato e disorientato. La sala operativa della Questura di Macerata ha subito inviato sul posto due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il primo contatto con il bambino

Gli agenti, una volta raggiunto il piccolo, si sono immediatamente adoperati per rassicurarlo e metterlo in sicurezza. Il bambino, che parlava a fatica la lingua italiana, è stato accolto con delicatezza dagli operatori, che hanno cercato di tranquillizzarlo e di scongiurare qualsiasi rischio per la sua incolumità. Nel frattempo, sono partite le ricerche dei familiari: i poliziotti hanno chiesto informazioni agli esercenti delle attività commerciali della zona, ma nessuno sembrava aver notato il bambino o i suoi parenti.

La svolta: il sorriso del bambino e il riconoscimento dell’asilo

Non avendo ottenuto riscontri utili, gli agenti hanno deciso di accompagnare il piccolo nell’auto di servizio e di percorrere insieme a lui le strade adiacenti. Durante il tragitto, l’attenzione del bambino è stata catturata dai giochi presenti nel cortile di una scuola dell’infanzia. Alla vista di quegli oggetti familiari, il piccolo ha mostrato un grande sorriso e li ha indicati con entusiasmo, permettendo così agli agenti di intuire che si trattava dell’asilo che frequentava.

Il lieto fine: il ricongiungimento con la famiglia

Una volta giunti presso l’istituto scolastico, è stato il preside a riconoscere il bambino come uno dei suoi alunni. Grazie a questo riconoscimento, è stato possibile rintracciare in tempi brevissimi il padre del piccolo, un uomo di origini afgane regolarmente residente in Italia. L’uomo, visibilmente preoccupato, ha raccontato agli agenti di essere anch’egli alla ricerca del figlio. Il bambino è stato così riaffidato al genitore, ponendo fine a momenti di grande apprensione.

