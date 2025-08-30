Ritrovato il corpo del padre che ha salvato i figli nel Lago di Como: era a 220 metri di profondità

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È stato recuperato il cadavere di Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni di origini italiane, disperso da lunedì 25 agosto dopo essersi tuffato nel Lago di Como per salvare i due figli in difficoltà. L’uomo era scomparso nello specchio d’acqua tra Dorio, in provincia di Lecco, e Domaso, in provincia di Como. Dopo cinque giorni di ricerche incessanti, il corpo è stato ritrovato a 220 metri di profondità grazie all’impiego di un Rov dei Vigili del Fuoco e riportato in superficie dai sommozzatori.

Ritrovato il corpo del padre che ha salvato i figli nel Lago di Como

Come riporta ANSA, il caso aveva commosso l’opinione pubblica: Corsano, privo di giubbotto salvagente, si era lanciato tra le onde per spingere verso la riva i due figli, di 16 e 10 anni, che indossavano i salvagenti. I due stanno bene.

L’uomo era riuscito a metterli in salvo ma non era più riemerso.

L’uomo era scomparso nello specchio d’acqua tra Dorio, in provincia di Lecco, e Domaso (Como)

Dopo aver compiuto il salvataggio, è scomparso tra le onde, travolto dal lago.

Da quel momento si erano attivate ricerche complesse e ostacolate dal maltempo. Ci sono voluti cinque giorni per arrivare alla conclusione che tutti purtroppo si aspettavano.

Il cadavere a 220 metri di profondità

Il cadavere di Corsano è stato individuato a 220 metri di profondità grazie al Rov (un drone subacqueo collegato a un cavo per ricerche e recuperi in acqua) arrivato appositamente dalla Sardegna.

L’operazione ha richiesto la collaborazione di diversi nuclei di sommozzatori, della Guardia Costiera e di numerosi volontari.

Dopo l’individuazione, due sommozzatori hanno riportato il corpo in superficie e la salma è stata trasferita su un battello verso Dongo, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Cinque giorni di ricerche

Le operazioni erano iniziate immediatamente dopo l’incidente, con l’impiego di elicotteri, unità navali e squadre di sub.

Nonostante il lago fosse agitato da vento e onde, i soccorritori non hanno mai interrotto le ricerche. L’uso della tecnologia ha permesso di scandagliare i fondali fino a profondità proibitive per l’attività umana, consentendo oggi il ritrovamento.

L’episodio ha lasciato sgomento nelle comunità locali di Dorio e Domaso, mobilitate in questi giorni a sostegno dei soccorritori e della famiglia.