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Si è conclusa positivamente la vicenda dell’anziano scomparso a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria): l’uomo, affetto da diverse patologie, è stato ritrovato dopo ore di ricerche grazie all’intervento dei Carabinieri, che hanno attivato un massiccio dispositivo di ricerca per garantirne la sicurezza.

L’allarme e l’inizio delle ricerche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la scomparsa dell’uomo era stata segnalata nella giornata di ieri da un familiare, preoccupato per il mancato rientro a casa. La denuncia è stata presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Gioiosa Ionica, dando così il via alle operazioni di ricerca.

L’uomo, anziano e con diverse patologie, si era allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio, facendo perdere le proprie tracce. L’ultimo avvistamento lo aveva collocato mentre si dirigeva verso una zona rurale isolata, circostanza che ha reso da subito particolarmente complesse le operazioni di ricerca. La situazione ha generato forte apprensione tra i familiari e la comunità locale.

Il dispiegamento delle forze dell’ordine

Immediata è stata la risposta dell’Arma dei Carabinieri, che ha attivato senza esitazione un dispositivo di ricerca imponente. Le operazioni sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte, coinvolgendo un significativo numero di uomini e mezzi. Sono stati mobilitati i militari della Compagnia competente, i Nuclei Cinofili e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”.

Il ritrovamento

Grazie a un’attività di rastrellamento intensa e capillare, condotta in un’area particolarmente difficile da perlustrare, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” sono riusciti a individuare l’anziano. Il ritrovamento ha posto fine a ore di ansia e preoccupazione per i familiari e per la comunità di Gioiosa Ionica.

Le condizioni dell’uomo

Al momento del ritrovamento, le condizioni dell’uomo sono state definite in fase di accertamento. Le autorità hanno assicurato che sono in corso tutte le verifiche necessarie per valutare lo stato di salute dell’anziano, considerata la sua situazione clinica pregressa.

IPA