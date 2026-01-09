Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una sala giochi situata nella frazione Avenza di Massa Carrara è stata destinataria di una sospensione della licenza di 15 giorni a seguito di una decisione presa dal Questore. Il provvedimento è stato adottato per motivi legati alla sicurezza pubblica, dopo che sono stati accertati diversi episodi che hanno compromesso l’ordine e la tranquillità all’interno dell’esercizio commerciale.

Sospesa attività a Massa Carrara

Come anticipato, la sospensione della licenza è stata disposta dal Questore di Massa Carrara in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

La misura è stata presa perché, negli ultimi tempi, all’interno della sala giochi sono stati riscontrati numerosi episodi che hanno messo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante i controlli effettuati dalle forze dell’ordine sono stati identificati diversi cittadini extracomunitari non regolari sul territorio nazionale, oltre a soggetti con precedenti di polizia e/o penali soprattutto in materia di stupefacenti.

Rinvenimenti e segnalazioni

Nel corso delle ispezioni gli agenti hanno trovato, nei servizi igienici, involucri in cellophane vuoti, tipicamente utilizzati per il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente.

Inoltre, accanto a una postazione di gioco, è stata rinvenuta della polvere bianca che si ritiene possa essere cocaina.

Episodi di violenza

All’interno dello stesso esercizio si è verificata anche un’aggressione con arma da taglio ai danni di un cittadino marocchino.

Questo episodio ha ulteriormente aggravato la situazione, evidenziando la pericolosità dell’ambiente frequentato da persone con precedenti e da soggetti non regolari.

Mancanza di collaborazione

Durante i controlli il personale della sala giochi ha mostrato scarsa collaborazione con gli operatori di polizia. Non sono state effettuate chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 da parte dei titolari o degli impiegati per segnalare comportamenti illeciti o la presenza di soggetti pericolosi all’interno del locale.

Questa mancanza di “condotte operose e collaborative”, previste dalla normativa di settore, ha contribuito alla decisione di sospendere la licenza.

Il quadro normativo

L’articolo 100 del T.U.L.P.S. attribuisce al Questore il potere di sospendere o revocare la licenza di un esercizio commerciale, anche di vicinato, nel caso in cui si verifichino tumulti, gravi disordini o se il locale diventa abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento non ha carattere sanzionatorio, ma mira a impedire che si perpetui una situazione di oggettivo pregiudizio sociale. La sospensione temporanea delle autorizzazioni per la gestione dell’esercizio è stata ritenuta necessaria per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

