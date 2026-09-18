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Due uomini appartenenti alla comunità Sinti sono stati raggiunti da due misure cautelari per tentato omicidio, atti persecutori aggravati, minacce e violenza privata nei confronti di due membri di un’altra famiglia Sinti. I provvedimenti, uno di custodia in carcere e uno di arresti domiciliari, sono stati emessi dal GIP presso il Tribunale di Larino ed eseguiti questa mattina dalla Squadra Mobile della Questura di Campobasso, con il supporto del personale del Commissariato di Termoli. L’operazione è stata resa necessaria da una serie di episodi violenti che hanno avuto origine a gennaio di quest’anno.

Le indagini a Campobasso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata avviata dopo che, nel mese di gennaio, una lite tra i due gruppi familiari Sinti residenti a Termoli è degenerata rapidamente.

La rivalità, nata per motivi considerati futili dagli investigatori, ha portato a una escalation di episodi violenti, tra cui liti interpersonali, incendi di auto, minacce reciproche – anche di morte – e persino tentativi di investimento con auto di grossa cilindrata.

La dinamica degli episodi violenti

Nel corso delle settimane successive alla prima lite, la tensione tra le due famiglie è cresciuta, sfociando in diversi atti di violenza. In almeno una circostanza, solo il tempestivo intervento degli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Termoli, che stavano monitorando la situazione con attività tecniche, ha permesso di bloccare un’auto lanciata contro le vittime, evitando così conseguenze ancora più gravi.

L’attività investigativa e le misure cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Larino e hanno visto la collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Campobasso e il Commissariato di Termoli.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire i ruoli e le responsabilità dei due fratelli coinvolti, entrambi già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali. Sulla base degli elementi raccolti, il GIP del Tribunale di Larino ha disposto due misure cautelari: una di custodia in carcere e una di arresti domiciliari.

Il contesto e le motivazioni

La vicenda si inserisce in un contesto di rivalità interna alla comunità Sinti locale, che ha visto un’escalation di reati e comportamenti violenti nel corso degli ultimi mesi.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come la rapidità dell’intervento e la costante attività di monitoraggio abbiano permesso di prevenire conseguenze ancora più gravi per le persone coinvolte.

IPA