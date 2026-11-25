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La Manovra 2027 interviene sui cedolini dell’Inps con diverse misure che modificheranno gli assegni dei pensionati. Cambia il meccanismo di rivalutazione che riduce il recupero dell’inflazione per le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Il risultato saranno importi più alti ma che non coprono i tagli.

La rivalutazione delle pensioni

La maggiore inflazione fa lievitare il conto della previdenza per lo Stato. Dal primo gennaio 2027 gli assegni saranno adeguati al costo della vita del 3,2% contro il 2,8% messo in conto nella manovra in discussione alla Camera. A fissare il nuovo indice è il decreto dei ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e del Lavoro Marina Calderone, pubblicato il 24 novembre in Gazzetta ufficiale.

Il provvedimento conferma all’1,4% la rivalutazione definitiva del 2026, senza dunque conguagli. Quella per il prossimo anno è provvisoria, in attesa dei dati definitivi dell’Istat sui prezzi dell’ultimo trimestre, e sarebbe più alta. Ciò porterebbe la spesa lorda per la rivalutazione nel 2027 da 7,8 a 8,9 miliardi, pur con la stretta decisa dal governo Meloni. Oltre un miliardo in più, in parte compensato dalle maggiori entrate Irpef sugli assegni.

ANSA

La Manovra cambia il sistema di rivalutazione dicendo addio agli scaglioni e facendo tornare le fasce, con percentuali decrescenti applicate all’intero assegno.

Gli effetti sulle pensioni

Il sistema per scaglioni garantisce a tutti il recupero integrale dell’inflazione sulla quota di pensione fino a quattro volte il minimo. La rivalutazione per fasce, invece, applica appunto percentuali decrescenti sull’intero assegno.

A recuperare per intero il carovita saranno soltanto i titolari di trattamenti fino a circa 2.447 euro lordi al mese, ovvero il 55% dei pensionati contro l’88% del 2026, secondo la relazione tecnica. Sopra questa soglia scatta la tagliola, fino a riconoscere meno di un terzo dell’inflazione agli assegni più elevati.

Tutti riceveranno aumenti superiori a quelli ipotizzati in Manovra, ma per molti crescerà anche la perdita rispetto alle regole attuali. Come riporta La Repubblica, per una pensione di 3.500 euro lordi al mese, per esempio, il mancato adeguamento sale da 536 a oltre 610 euro l’anno. Per una di 4 mila da 664 a quasi 760 euro.

Si alza invece la pensione minima Inps che passa da 611,85 euro mensili a 631,43 euro mensili, senza la maggiorazione straordinaria in scadenza a dicembre.

Chi perde di più

L’Ufficio parlamentare di Bilancio ha messo a confronto la rivalutazione e il taglio Irpef evidenziando che gli effetti sono sempre in perdita per i pensionati.

Secondo i calcoli, con 40mila euro di reddito pensionistico, la perdita complessiva stimata è di 367 euro annui; a 50mila euro sale a 520 euro. Superata questa soglia il saldo migliora grazie allo sconto fiscale, ma torna progressivamente a peggiorare con l’aumentare della pensione. In pratica, secondo le elaborazioni dell’Upb, è proprio sui redditi pensionistici compresi tra 40mila e 50mila euro lordi annui che si concentra la penalizzazione maggiore in rapporto al reddito.

La rivalutazione delle pensioni seguirà l’andamento dell’inflazione solo dalle pensioni fino a quattro volte il minimo, scenderà poi all’85% tra quattro e cinque volte il minimo (3.059,25 euro lordi), passerà al 53% nella fascia fino a sei volte il minimo, ulteriore calo al 47% fino a 8 volte il minimo e sarà del 37% fino a dieci volte il minimo e del 32% oltre quest’ultima fascia.