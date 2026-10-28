Rivalutazione pensioni 2027, ipotesi taglio per finanziare l’uscita anticipata a 64 anni: chi rischia

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Il Governo vorrebbe introdurre un’opzione di flessibilità per permettere ai lavoratori di andare in pensione a 64 anni. Per trovare le coperture, necessarie visto che la Manovra finanziaria non mette a disposizione molti fondi, l’Esecutivo potrebbe tagliare la rivalutazione delle pensioni all’inflazione, che il prossimo anno potrebbe costare molto, visto quanto sono aumentati i prezzi nel 2026.

La pensione anticipata a 64 anni in Manovra

L’idea, spinta soprattutto dalla Lega, è introdurre una nuova forma di flessibilità per le pensioni che permetta di smettere di lavorare a 36 anni di età e 64 di contributi.

Si tratta di una proposta, non di una norma scritta, quindi i dettagli sono ancora vaghi. Con ogni probabilità, però, ci sarebbe anche un ricalcolo contributivo dell’assegno, con un taglio medio del 10%, ma molto variabile a seconda dei singoli casi.

ANSA

I fondi sarebbero pochi, alcune centinaia di milioni di euro, il che fa pensare che l’intervento potrebbe avere una platea limitata ad alcune categorie di lavoratori.

Non si può già andare in pensione a 64 anni?

Tecnicamente si può già andare in pensione a 64 anni, con solo 20 anni di contributi, con la cosiddetta pensione anticipata contributiva.

Questa opzione, però, è disponibile soltanto per chi ha iniziato a versare contributi soltanto dopo il 1° gennaio del 1996, quando è entrato in vigore il calcolo contributivo dell’assegno.

La nuova misura di flessibilità è invece rivolta anche a chi ha iniziato a versare contributi prima di quella data.

Le coperture tagliando la rivalutazione della pensione

La Manovra approvata dal Governo è piuttosto limitata, quindi una misura di questo tipo necessiterà di coperture, quindi di un taglio della spesa.

Il Governo starebbe pensando proprio di tagliare la spesa per le pensioni per ottenere i fondi per la flessibilità, con un metodo già sperimentato tra il 2023 e il 2024.

A diminuire non sarebbero gli assegni, ma la rivalutazione degli stessi all’inflazione. Il prossimo anno le pensioni aumenteranno in proporzione a quanto sono aumentati i prezzi nel 2026.

Visto che l’inflazione è al 4,2%, la spesa poterebbe essere ingente. Il Governo potrebbe quindi tagliare questa rivalutazione per le pensioni più alte, che soffrirebbero di meno in proporzione di questa decisione.