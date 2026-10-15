Rivalutazione pensioni 2027, quanto aumentano gli assegni: le simulazioni sugli importi mensili

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Nel 2027 è previsto un aumento delle pensioni per effetto della rivalutazione annuale legata all’inflazione. Si tratta della “perequazione automatica” che serve a proteggere il potere d’acquisto dei pensionati compensando, almeno in parte, l’incremento dei prezzi dei beni e dei servizi. Quanto aumenta la pensione 2027 e quali sono le variazioni.

Le stime sugli aumenti delle pensioni

La possibile rivalutazione causata dall’inflazione è stimata al 2,9%. Se lo scenario fosse confermato, gli assegni interessati dalla rivalutazione piena aumenterebbero di 29 euro lordi al mese ogni 1.000 euro di pensione.

È però da notare che il meccanismo di perequazione riguarda le pensioni soggette all’adeguamento annuale, con la percentuale riconosciuta che varia in base all’importo complessivo del trattamento e secondo tre fasce diverse.

ANSA

Le fasce sono:

100% (di 2,9%) per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo Inps (fino a 2.447,40 euro);

90% per la quota di pensione compresa tra quattro e cinque volte il trattamento minimo (da 2.447,41 a 3.059,25 euro);

75% per la quota che supera cinque volte il trattamento minimo (oltre 3.059, 25 euro).

Tenendo conto dell’indice ipotetico del 2,9%, la fascia al 100%, quella al 90% è di 2,61% e quella del 75% è il 2,18%.

Per le pensioni fino a quattro volte il minimo, chi percepisce una pensione lorda di 900 euro potrebbe ricevere circa 26 euro in più al mese, da 1.200 euro l’incremento sarebbe di quasi 35 euro, con un cedolino da 1.500 euro, l’aumento stimato sarebbe di 43,50 euro. Su una pensione da 2.000 euro, di circa 58 euro al mese.

Cosa succede alle pensioni più alte

Se il 100% è per le pensioni fino a 2.447,40 euro, chi ha una mensilità più alta, per esempio 2500 euro, si vedrà applicato il 2,9% alla quota di 2447,40 e il 2,61% al restante.

L’aumento, in questo caso, sarebbe attorno ai 50 euro. Lo stesso calcolo si applica anche alle pensioni che superano cinque volte il minimo.

Un trattamento da 3.500 euro beneficerebbe della rivalutazione piena sulla prima fascia, poi del 90% sulla quota compresa tra quattro e cinque volte il minimo, e del 75% sulla parte restante. L’incremento complessivo sarebbe di circa 96,50 euro lordi mensili.

L’adeguamento alla speranza di vita

Il calcolo sugli aumenti della pensione dal 2027 è stimato ipotizzando una rivalutazione del 2,9%. Gli importi reali dipenderanno dal decreto ministeriale e dalle eventuali modifiche introdotte dalla Manovra del governo Meloni.

Un’altra novità è che dal 1° gennaio 2027 scatta l’adeguamento alla speranza di vita.

Si tratta di un mese in più, che porta i requisiti per l’anticipata contributiva a 64 anni e 1 mese e la per la vecchiaia a 67 e 1 mese, mentre l’anticipata ordinaria richiederà 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 11 mesi per le donne.

Nel 2028 lo scatto complessivo salirà però a tre mesi e quindi serviranno 64 anni e 3 mesi per l’anticipata contributiva, 67 e 3 mesi per la vecchiaia, 43 anni e 1 mese di versamenti per gli uomini e 42 e 1 mese per le donne nell’anticipata ordinaria.