Rivelazione della vicina su Erika Ferini Strambi: "Non si faceva sentire, padre andava spesso dai carabinieri"

Continua a essere un mistero la morte di Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata senza vita mercoledì scorso nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, nella provincia di Milano. Una vicina ha raccontato: “Era un’abitudine che andava via e non si faceva sentire”.

Le testimonianze dei vicini su Erika Ferini Strambi

La trasmissione Morning News ha cercato di fare chiarezza sulla morte di Erika Ferini Strambi, intervistando vicini e conoscenti.

Una di loro, alla domanda “Era capitato altre volte che il padre non riuscisse a trovarla?”, ha risposto: “Per quello che mi ha detto il padre era un’abitudine che andava via e non si faceva sentire. E lui parecchie volte è andato dai carabinieri per farla cercare. Alla fine non andava più. ‘Tanto lo so che torna’, diceva. E invece stavolta non è tornata. Io ricordo una ragazza perbene”.

ANSA

L’auto della donna, ritrovata in un fosso da un agricoltore.

Il titolare di un bar ha riferito che Erika “prendeva le sigarette, beveva uno spritz e poi andava via”. E ha aggiunto: “Era sempre da sola”.

La testimonianza di un altro vicino: “Una persona con un carattere forte, con una bella personalità”.

Una donna ha rivelato commossa: “A me dispiace tantissimo per quello che è successo, sono due notti che non dormo. Era una brava ragazza, lavorava. Siamo rimasti colpiti tantissimo”.

I punti oscuri nel caso della morte di Erika Ferini Strambi

Morning News ha messo in fila anche i punti oscuri nel caso della morte di Erika Ferini Strambi. La sua automobile è stata trovata per caso in un fosso da un agricoltore, con le chiavi attaccate e le portiere chiuse. Il corpo senza vita è stato ritrovato a circa 200 metri di distanza, tra i campi di Pantigliate. La donna è arrivata lì da sola?

Il corpo era nascosto tra i rovi, in avanzato stato di decomposizione. Saranno le indagini a chiarire le precise cause della morte.

Accanto al cadavere sono state rinvenute le due stampelle di cui la donna si serviva per camminare. Solo una delle due scarpe era indossata, l’altra era slacciata. Vicino al corpo sono stati trovati anche gli slip.

Né la borsa né il cellulare di Erika Ferini Strambi sono stati ritrovati.

Si indaga per omicidio nel caso di Erika Ferini Strambi

La Procura di Milano ha disposto l’autopsia sul cadavere di Erika Ferini Strambi. Si indaga per omicidio.

La 53enne, trovata morta il 16 luglio, era scomparsa nella notte tra il 5 luglio e il 6 luglio. Come riportato da ANSA, le ultime immagini della donna l’hanno ripresa mentre girovagava, dopo una serata trascorsa in un bar-karaoke, alla guida sulle strade provinciali tra l’aeroporto di Linate e il Lodigiano, nella direzione opposta a quella di casa, a Milano (dove abitava da sola).

A denunciare la scomparsa è stato il padre.