Rivelazione di Roberto Saviano sul suicidio: "Avevo deciso". La replica a chi dice che ha sput*anato Napoli

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Roberto Saviano è uno scrittore, un giornalista e uno sceneggiatore, ma la sua vita è quella di un recluso. Da quando pubblicò il suo primo libro Gomorra è vittima di minacce di morte da parte della malavita e costretto a vivere sotto scorta. Una vita non vita che lo ha portato persino a pensare al suicidio.

Roberto Saviano, la confessione sul suicidio

In occasione dell’uscita del suo nuovo libro, che racconta la storia romanzata della vittima di ‘ndrangheta Rossella Casini, Roberto Saviano torna a parlare.

Lo scrittore si confida in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui racconta di una vita difficile, lontana dagli affetti e in preda al panico.

Fonte foto: IPA Roberto Saviano

“Mi sento schiacciato tra due forze. – confida Saviano – Una per cui rischio la vita; l’altra per cui non sono morto, e quindi è tutta una messinscena”.

Il futuro, per lui, è un interrogativo dai toni foschi: “Il pensiero ricorrente: la mia vita non finirà bene. Se non mi fanno del male, mi farò del male”.

Un dolore che lo ha portato persino a valutare la scelta più estrema, quella del suicidio:

Quante volte ho pensato: basta, la chiudo qui. Avevo anche deciso. […] Quando vivi tra caserme e armi, come me, puoi misurare davvero cosa significa impugnare una pistola e rivolgerla contro te stesso.

Il suo corpo, però, prosegue il racconto dello scrittore, si è ribellato. “Sono crollato. E capii che la soluzione non era quella”.

Il sogno di una vita diversa

È difficile immaginare la fine di questa storia, per uscire dalla gabbia in cui il suo lavoro di denuncia lo ha rinchiuso, Saviano dovrebbe “sparire e basta”.

“Vorrei assumere un’altra identità. – sogna – Un me diverso, in giro per il mondo, pieno di capelli, con un altro nome”.

Ci ha provato, in Svizzera, la scorsa estate, in giro per la prima volta da solo, a bordo di una moto: “È stato bellissimo”.

La risposta alle accuse

Roberto Saviano coglie anche l’occasione per rispondere alle accuse di coloro che dicono che abbia “sput*anato Napoli”.

“Se l’ho sput*anata, perché da tutto il mondo ci vogliono venire? – ribatte – Io su Napoli ho acceso una luce. E con la luce il cambiamento è possibile”.

Fu accusato anche dalla premier Giorgia Meloni, che lo denunciò per diffamazione, vincendo. “Volevo creare scandalo” commenta lui.

Su Matteo Salvini, infine, che minaccia di toglierli la scorta, Saviano ha parole incerte: “Mi ha messo in una situazione assurda: come se la scorta fosse un merito, un premio”.