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Eseguito a Castegnero-Nanto (Vicenza) un arresto per maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione. Un cittadino ucraino di 27 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo aver minacciato la madre convivente, una connazionale di 48 anni, per ottenere denaro destinato all’acquisto di alcolici e sostanze stupefacenti.

L’intervento dei Carabinieri e la segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella prima serata del 18 maggio nel comune di Castegnero-Nanto. I militari sono intervenuti tempestivamente presso un’abitazione privata, dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte del compagno della vittima. Quest’ultimo, comprendendo la gravità della situazione, ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, permettendo così un intervento rapido e risolutivo.

Secondo quanto ricostruito, il giovane ucraino avrebbe rivolto pesanti minacce nei confronti della madre, nel tentativo di ottenere somme di denaro necessarie all’acquisto di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Il compagno della donna è intervenuto prontamente, riuscendo a evitare che la situazione degenerasse in conseguenze fisiche per la vittima. L’arrivo dei militari ha interrotto l’azione del 27enne, che tuttavia ha continuato a minacciare la madre anche in presenza delle forze dell’ordine, arrivando a pronunciare spietate minacce di morte.

Un quadro di violenze domestiche protratte nel tempo

La successiva fase di ascolto protetto della donna, culminata con la formalizzazione della denuncia-querela presso gli uffici dell’Arma, ha permesso di far emergere un drammatico scenario di violenze domestiche in atto da circa tre anni. La 48enne ha raccontato di essere stata vittima di continue richieste estorsive, vessazioni psicologiche e minacce, spesso perpetrate dal figlio anche con l’uso di coltelli e altri oggetti atti a offendere. Questo clima di terrore e assoggettamento aveva portato la donna a subire in silenzio, senza mai chiedere aiuto alle autorità fino all’episodio più recente.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla luce della flagranza del reato e dei gravi elementi probatori raccolti, il 27enne è stato dichiarato in stato di arresto al termine delle formalità di rito e del fotosegnalamento. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Vicenza, il giovane è stato immediatamente trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA