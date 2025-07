Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini romeni sono stati arrestati a Rivoli per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di sottrarre pedane di legno da un’azienda e aver cercato di fuggire dalla Polizia. L’episodio si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, quando la Volante del Commissariato di P.S. Rivoli è intervenuta nel piazzale di una ditta locale, sorprendendo i due uomini mentre caricavano la refurtiva su un furgone. Gli arresti sono stati convalidati dalla Procura della Repubblica di Torino.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel territorio di Rivoli, dove la prontezza degli agenti ha permesso di sventare un furto ai danni di un’azienda locale. L’intervento tempestivo ha portato all’arresto di due uomini, cittadini romeni di 35 anni e 27 anni, colti in flagranza mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva.

Il tentativo di furto e la fuga

La notte scorsa, la Volante del Commissariato di P.S. Rivoli è stata chiamata a intervenire per un furto in corso nel piazzale di una ditta. Alcune persone erano state notate mentre caricavano numerose pedane di legno su un furgone, pronte a dileguarsi. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno intercettato il veicolo sospetto con a bordo i due cittadini romeni.

La resistenza agli agenti e l’arresto

Alla vista della pattuglia, i due uomini hanno tentato la fuga, mettendo in atto una manovra pericolosa che li ha portati a impattare contro un altro veicolo e a rischiare di investire gli operatori di polizia. Nonostante il tentativo di sottrarsi all’arresto e la resistenza a pubblico ufficiale, la Volante è riuscita a bloccare il furgone e a fermare i responsabili.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione, estesa anche al mezzo utilizzato per il furto, gli agenti hanno rinvenuto 31 pedane in legno, per un valore complessivo di circa 600 euro. Oltre alla refurtiva, sono stati trovati anche attrezzi vari, ritenuti idonei allo scasso. Tutto il materiale sottratto è stato restituito ai legittimi proprietari dell’azienda, che hanno potuto così recuperare quanto era stato loro sottratto.

Le indagini e la convalida dell’arresto

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto per i due uomini. Attualmente, i procedimenti penali si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza per gli indagati fino a sentenza definitiva.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione condotta a Rivoli rappresenta un esempio di efficacia e tempestività nell’azione di contrasto ai furti e alla resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno agito con professionalità, riuscendo a bloccare i responsabili e a restituire la refurtiva ai proprietari, nonostante il rischio corso durante l’intervento.

IPA