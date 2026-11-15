Rivolta dei bot sugli account social dei politici italiani, "Non posso scriverlo": cosa sta succedendo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’utilizzo di bot da parte dei politici era già stato ventilato, ma alcuni messaggi anomali hanno confermato la diffusione di sistemi controllati attraverso l’intelligenza artificiale. La cosiddetta “rivolta dei bot” è emersa con la comparsa di messaggi controversi sotto i post social di politici italiani di destra e di sinistra. Non è stato ancora chiarito chi controlli questa rete, ma nel frattempo sono già partite le accuse incrociate.

La “rivolta dei bot” contro i politici italiani

Il caso, rivelato da Repubblica, è esploso dopo la comparsa di messaggi anomali sotto i post di politici italiani sui social. “Non posso scrivere un messaggio volto a insultare uno specifico partito politico” oppure “Non posso scrivere uno specifico messaggio finalizzato a convincere specifici eurodeputati a sostenere una proposta legislativa”.

Questi i messaggi, scritti in inglese, a commento di post di politici come Matteo Salvini (Lega), Carlo Fidanza (FdI), Dario Nardella (Pd) e Camilla Laureti (Pd). Chiaramente messaggi scritti da bot generati dall’intelligenza artificiale.

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Messaggi anomali dei bot contro i politici, la spiegazione tecnica

Secondo Repubblica, l’anomalia potrebbe essere collegata al blackout di Microsoft del 12 e 13 novembre. Ma la spiegazione di Alessandro Orlowski, esperto di cybersecurity, punta invece sul mancato aggiornamento delle interfacce Api che gestiscono i modelli di AI generativa come quelli di OpenAI e Anthropic e permettono loro di aggirare i filtri antispam dei social.

In pratica, i gestori delle reti potrebbero aver utilizzato vecchie integrazioni Api che non hanno recepito gli aggiornamenti più recenti delle piattaforme di intelligenza artificiale. Queste ultime avrebbero quindi generato messaggi di rifiuto di produrre determinati messaggi da pubblicare sotto i post dei politici.

Per errore sono finiti sui social proprio i messaggi che, secondo le linee guida delle piattaforme AI, segnalano il rifiuto di scrivere commenti di persuasione politica mirata.

Caso bot, accuse incrociate tra i politici

La tipologia di anomalia tecnica è ancora in fase di accertamento, ma la domanda più importante è ancora in sospeso: chi c’è dietro questa rete di bot che alimenta i canali social dei politici italiani? Anche qui, al momento, non ci sono ipotesi.

In attesa di avere riscontri investigativi, sono già partite le accuse incrociate tra i vari partiti. Il senatore della Lega Claudio Borghi afferma che “la Lega dà fastidio a qualcuno e oggi quel qualcuno si è fatto beccare con le mani nella marmellata” e spiega che dietro queste attività “non ci sono hacker russi, ma italianissimi personaggi” che “inquinano il dibattito politico con schiere di bot addestrati per attaccare la Lega e Matteo Salvini“.

Angelo Bonelli, di Avs, chiede alla magistratura di “aprire un’indagine per accertare chi gestisce queste reti, chi le finanzia e se dietro ci siano reati”, mentre la collega di partito Elisabetta Piccolotti afferma che questa è la “prova della manipolazione social da parte di ministri e partiti, soprattutto della destra”.