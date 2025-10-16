Rivolta dei giornalisti Usa al Pentagono, pass consegnato dopo le nuove "regole" di Pete Hegseth: quali sono
Polemica sulle nuove regole del Pentagono di Pete Hegseth, accusate di minare la libertà di stampa dei giornalisti: la consegna dei pass per protesta
Giornalisti e associazioni di stampa protestano contro le nuove regole imposte dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, che limitano potenzialmente l’accesso e la libertà d’informazione al Pentagono. Il corposo regolamento (passato da una a 21 pagine) prevede numerose restrizioni e la revoca dei pass per chi viola le norme. In protesta, circa 50 giornalisti hanno consegnato il proprio badge.
Giornalisti via dal Pentagono: la consegna dei pass
Si è scatenata una vigorosa dimostrazione da parte di giornalisti, testate e associazioni di categoria contro le nuove linee guida imposte dal Pentagono per i rapporti con la stampa. Le regole volute dal segretario alla Difesa Pete Hegseth sono motivo di allarme per il settore dell’informazione, che le interpreta come un’ingerenza indebita sulla libertà giornalistica.
Decine di giornalisti hanno consegnato i pass e sono usciti dal Pentagono mercoledì 15 ottobre, piuttosto che accettare le restrizioni imposte dal governo sul loro lavoro. Le nuove regole sono state descritte di “buon senso” dallo Stato e mirate ad aiutare a regolare una stampa “molto dirompente”.
Donald Trump e Pete Hegseth
Cosa prevedono le regole contestate
Al centro della contestazione ci sono diversi punti del regolamento. Fra le questioni maggiormente criticate:
- Il Pentagono richiede ai giornalisti di siglare un impegno a non ottenere alcun materiale non autorizzato, anche se non classificato: chi viola tale impegno può vedersi revocare il pass da corrispondente.
- Sarà limitato il movimento non scortato di giornalisti in zone del Pentagono, che prima erano più liberamente accessibili. Fra queste vi sono grandi sezioni della struttura, di fatto inibite senza scorta o autorizzazione speciale.
- I giornalisti sono invitati a “non sollecitare” il rilascio di informazioni militari senza approvazione preventiva: un aspetto che viene interpretato dalla stampa come un divieto per il giornalista di fare domande che non siano già autorizzate.
- Alla stampa viene richiesto di riconoscere che la divulgazione di informazioni non autorizzate possa danneggiare la sicurezza nazionale.
Come riportano le principali testate statunitensi, il Pentagono difende la misura affermando che non si chiede ai giornalisti di “acconsentire” ma solo di “riconoscere di aver compreso le regole”.
Secondo la stampa, la maggior parte dei professionisti giudica questa distinzione come puramente semantica, in quanto il documento vincola comunque di fatto la libertà giornalistica.
Chi è Pete Hegseth
Ex militare e volto noto del mondo mediatico statunitense, Pete Hegseth è stato indicato da Donald Trump come Segretario per la Difesa. La scelta di una figura nota più come opinionista di Fox News che come militare (il suo grado più alto è stato quello di maggiore) ha suscitato perplessità per la sua quasi totale inesperienza politica.
Hegseth, che in passato ha servito in Iraq e Afghanistan, è famoso infatti soprattutto per le sue controverse dichiarazioni. In particolare ha sostenuto di voler rimuovere le donne dai ruoli di combattimento e licenziare i generali che promuovono l’inclusione nell’esercito, ritenendolo eccessivo. Si è distinto anche per affermazioni bizzarre, come il fatto di “non lavarsi le mani da dieci anni”.
Secondo gli analisti, la scelta di Trump è dettata non dalle competenze, ma dalla sua totale fedeltà. Non avendo una carriera politica propria, Hegseth è totalmente debitore al suo Presidente, garantendogli così di non avere opposizioni al Pentagono, a differenza del primo mandato.