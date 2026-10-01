Rivolta nel carcere di Pisa in diretta su TikTok, i detenuti avrebbero trovato microspie nelle celle

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Caos nel carcere Don Bosco di Pisa. La rivolta sarebbe scoppiata dopo la scoperta della presenza di microspie all’interno di alcune celle. In segno di protesta, una quarantina di detenuti si sono barricati all’interno della struttura scagliando acqua e oggetti per non far entrare nessuno. Gli scontri tra i detenuti e gli agenti penitenziari sono stati trasmessi in diretta su TikTok da uno dei carcerati.

La scoperta delle microspie nelle celle

Tra le motivazioni delle agitazioni vi è il ritrovamento di alcuni dispositivi elettronici di spionaggio all’interno delle celle.

I detenuti avrebbero riscontrato la presenza di cimici e microcamere, posizionate per intercettarne le conversazioni a fini investigativi.

Sui social, a viso scoperto, i carcerati hanno rivendicato “il diritto di non essere spiati e di poter parlare liberamente mentre siamo in cella senza avere il timore di essere intercettati”.

Secondo gli uomini in protesta, le microspie sarebbero state posizionate dopo che gli stessi detenuti erano stati fatti uscire poche ore prima dai loro spazi con il pretesto di “eseguire una prova di evacuazione”.

Rivolta nel carcere di Pisa

La protesta alla Casa circondariale Don Bosco di Pisa sarebbe scattata poco dopo le ore 19:00 di mercoledì 30 settembre.

Un gruppo di circa 40 persone detenute al secondo giudiziario si è barricato all’interno della struttura e non fa entrare nessuno, anche con il lancio di acqua e oggetti.

Nei momenti più concitati della rivolta ci sarebbero anche stati scontri tra alcuni detenuti e i poliziotti penitenziari. Sul posto sono giunte alcune ambulanze per prestare soccorso.

Attualmente la situazione è sotto controllo, ma fuori dall’istituto penitenziario si trovano numerose auto della polizia e una folla di parenti e amici dei detenuti.

L’appello in diretta su TikTok

Uno dei detenuti ha avviato una diretta su TikTok durante la protesta. I manifestanti hanno in seguito lanciato un appello social.

A volto scoperto, senza evidenti segni di percossa, hanno denunciato la presenza di cimici a fini investigativi e lamentato di essere “stati picchiati con i manganelli”.

Il gruppo dei carcerati in protesta, alternando italiano ed albanese, ha chiesto la possibilità di incontrare il capo della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura.