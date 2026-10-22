Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un quarantenne è stato individuato e denunciato per aver diffuso sui social un volantino che ha suscitato timori e preoccupazione tra cittadini e commercianti di Verbania. Il messaggio invitava a un ritrovo in piazza Ranzoni e raffigurava la piazza sotto attacco, con edifici in fiamme.

“Rivoluzione a Verbania”: 40enne denunciato per l’allarme creato dal volantino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, residente nel Verbanese, ha realizzato e pubblicato il volantino “Rivoluzione a Verbania” su diversi profili social, tra cui le pagine Facebook “Sei di Verbania se”, “VCO annunci” e “Affitti a Verbania”. L’invito era a ritrovarsi venerdì 23 ottobre alle 8 del mattino in piazza Ranzoni, a Verbania, nella zona di Intra.

Le verifiche in corso

La Polizia ha individuato il quarantenne e lo ha denunciato alla magistratura. Sono state avviate indagini per accertare eventuali responsabilità penali a suo carico. La rappresentazione della piazza assaltata da una folla, con edifici alle spalle dati alle fiamme, ha provocato diffusi timori nella cittadinanza e tra gli esercenti.

La Polizia di Stato ha fatto sapere che continua a monitorare l’evoluzione del fenomeno. Anche il giorno successivo alla comunicazione, gli agenti saranno presenti per tutelare la sicurezza dei cittadini, delle scuole e delle attività commerciali.

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